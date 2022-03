Haching verpasst trotz Überzahl Coup gegen Schweinfurt

Im dritten Anlauf möchte Sandro Wagner mit der SpVgg Unterhaching den ersten Dreier gegen Schweinfurt einfahren. © Imago Images / Sven Leifer

Die SpVgg Unterhaching hat trotz Führung und halbstündiger Überzahl einen Sieg gegen den 1. FC Schweinfurt verpasst. Der Ticker zum Nachlesen.

Nachholspiel vom 15. Spieltag der Regionalliga Bayern: SpVgg Unterhaching gegen 1. FC Schweinfurt 1:1 (1:0)

Trotz 30 Minuten Überzahl hat die Elf von Trainer Sandro Wagner den Heimsieg verpasst.

Der Ticker zum Nachlesen.

München - Am Dienstagabend treffen sich im Sportpark Unterhaching die heimische Spielvereinigung und der 1. FC Schweinfurt zum Nachholspiel des 15. Spieltages der Regionalliga Bayern. Es ist das Duell zweier Klubs, die ambitioniert in die Saison gestartet sind und im Aufstieg um die 3. Liga ein Wörtchen mitreden wollten. Zwölf Spiele vor dem Saisonende haben beide Vereine ihre Ambitionen längst begraben. Haching hat 26 Punkte Rückstand auf Spitzenreiter SpVgg Bayreuth, Schweinfurt fehlen vor der Partie 18 Zähler zum Ligaprimus.

SpVgg Unterhaching gegen 1. FC Schweinfurt im Live-Ticker: Stephan Hain fehlt mit Kreuzbandriss

Haching hat am vergangenen Freitag das Derby gegen die 2. Mannschaft des FC Bayern* klar mit 0:3 verloren. Dennoch war Trainer Sandro Wagner nach der Niederlage gegen seinen Ex-Klub nicht unzufrieden, denn „für mich war es die beste erste Halbzeit, seitdem ich hier bin, das ist wichtig für unseren Entwicklungsprozess“. Dieser soll gegen „die Schnüdel“ fortgesetzt werden. Allerdings muss der Ex-Nationalspieler auf seinen zweibesten Torschützen verzichten. Stephan Hain hat sich das Kreuzband gerissen. Dem Stürmer droht das Karriereende. Außerdem fehlt weiterhin Felix Göttlicher. Der Verteidiger ist zwar fit, hat sich aber geweigert, seinen Vertrag zu verlängern und wird deshalb nicht mehr eingesetzt.

Die Gäste mit Trainer Tobias Strobl haben am vergangenen Samstag ihr Heimspiel gegen den SC Eltersdorf mit 4:2 gewonnen und wollen in Oberbayern den nächsten Sieg nachlegen. Regionalliga-Top-Torjäger Adam Jabiri läutete mit seinem 22. Saisontreffer den zweiten Dreier im neuen Jahr ein. Der 37-Jährige misst sich heute Abend mit seinem ärgsten Verfolger. Patrick Hobsch hat bisher drei Treffer weniger erzielt und will den Routinier noch abfangen. Wir berichten ab 19 Uhr im Live-Ticker vom Duell der beiden Top-Torjäger der Regionalliga Bayern. (Jörg Bullinger)