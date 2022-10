SpVgg Unterhaching gegen DJK Vilzing im Live-Ticker: Wagner-Elf mit Rumpfkader

Teilen

Sandro Wagner und seine Hachinger erwarten die DJK Vilzing im Sportpark. © Imago Images / Sven Leifer

Die SpVgg Unterhaching empfängt heute im Kampf um die Tabellenführung in der Regionalliga Bayern die DJK Vilzing. Wir berichten im Live-Ticker.

16. Spieltag der Regionalliga Bayern: SpVgg Unterhaching gegen DJK Vilzing.

Tabellensituation: Haching ist punktgleich mit Würzburg Zweiter. Vilzing steht mit 21 Zählern auf Rang zehn.

Anpfiff im Sportpark Unterhaching ist um 14 Uhr. Wir berichten im Live-Ticker.

München/Unterhaching - Sandro Wagner und die SpVgg Unterhaching können zumindest bis am Sonntagnachmittag die Tabellenführung in der Regionalliga Bayern übernehmen. Dafür reicht dem Team aus der Vorstadt schon ein Punkt im Heimspiel gegen die DJK Vilzing. Der Aufsteiger kommt als Zehnter in den Hachinger Sportpark.

Die Gastgeber kommen auf dem Zahnfleisch daher. Zehn Spieler muss Wagner heute Nachmittag ersetzen. Dennoch will der Ex-Profi mit seiner Mannschaft auf Platz eins springen. „Wir wollen morgen das Spiel erneut dominieren und definitiv drei Punkte bei uns im Sportpark behalten“, kündigt sein Co-Trainer Thomas Kasparetti vor der Partie an.

SpVgg Unterhaching gegen DJK Vilzing im Live-Ticker: Gäste können Würzburg Schützenhilfe leisten

Vilzing ist gut in die Saison gestartet. Zuletzt tat sich der Aufsteiger allerdings etwas schwerer und blieb in den vergangenen drei Partien ohne Sieg. Im Toto-Pokal-Viertelfinale musste sich die DJK außerdem nach großem Kampf und Elfmeterschießen dem Tabellenführer Würzburg geschlagen geben. Denen könnte die Mannschaft von Trainer Josef Eibl mit einem ein- oder gar dreifachen Punktgewinn helfen. Die Kickers treten morgen Nachmittag im Grünwalder Stadion gegen den FC Bayern II an.

Leistet Vilzing dem Drittliga-Absteiger aus Würzburg heute Schützenhilfe und punktet im Sportpark? Oder beißt sich die Spielvereinigung trotz erheblicher Personalsorgen zum 12. Saisonsieg? Anpfiff im Sportpark ist um 14 Uhr. Wir berichten im Live-Ticker. (jb)