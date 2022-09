Später Dämpfer für SpVgg Unterhaching: Wagner-Elf verliert die Tabellenführung

Schwerarbeit in Nürnberg: Hachings Ehlich (vorne) müht sich gegen Komljenovic. © Leifer

Die SpVgg Unterhaching kassiert in Nürnberg kurz vor Schluss den Ausgleichstreffer. Und muss dabei zusehen, wie Würzburg in der Tabelle vorbeizieht.

Nürnberg - In der Vorsaison hatten die Hachinger mit 1:5 bei der „Club-Reserve“ verloren. Jetzt wollte das Team von Trainer Sandro Wagner ganz anders in Nürnberg auftreten und sich zusätzlich für die 1:2-Heimpleite in der Vorwoche gegen Hankofen-Hailing rehabilitieren.

Dies gelang nicht ganz – und mit der 1:1-Punkteteilung mussten die Hachinger auch noch die Tabellenführung an die Würzburger Kickers abgeben. Dabei starteten die Gäste furios, Patrick Hobsch brachte Haching mit seinem fünften Saisontreffer in Front (22.). Im weiteren Spielverlauf aber vergaben die Hachinger zahlreiche gute Tormöglichkeiten, was sich in der Schlussphase rächen sollte: Leonardo Vonic gelang der Ausgleich für die zweite Mannschaft des Zweitligisten (89.). Chefcoach Wagner haderte einmal mehr mit der mangelhaften Chancenverwertung und sein Co-Trainer Thomas Kasparetti räumte ein: „In der ersten Halbzeit ist unser Plan aufgegangen, am Ende mussten wir froh sein über den Punktgewinn.“ (kik/mh)