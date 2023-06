Ausverkauftes Haus - SpVgg Unterhaching kann gegen Energie Cottbus auf eigene Fans zählen

Von: Simon Jacob

Teilen

Das Rückspiel zwischen der SpVgg Unterhaching und Energie Cottbus findet vor ausverkauftem Haus statt. © IMAGO/Sven Leifer

Historischer Andrang auf Rückspiel: Das Relegations-Duell zwischen der SpVgg Unterhaching und Energie Cottbus ist bereits vor dem Hinspiel ausverkauft.

Unterhaching /München - Wenn Haching-Trainer Sandro Wagner am Samstag ein letztes Mal an der Seitenlinie des Sportparks auf und ab tigert, wird er dies vor über 15.000 Fans tun. Bereits am Dienstag verkündete die Spielvereinigung ausverkauftes Haus. Zuletzt war dies vor der Corona-Pandemie beim Heimspiel gegen die Müncher Löwen der Fall.

Die Euphorie im Team hat sich nach der Meisterschaft Anfang Mai inzwischen auch auf das Fanlager übertragen. Lange war ja nicht klar, ob der Meister der Regionalliga Bayern überhaupt zu den Entscheidungsspielen um die 3. Liga antreten kann. Am Pfingstmontag meldete der Bayerische Rundfunk (BR), der BFV hätte Haching für die beiden Spiele gegen das Team aus der Lausitz gemeldet.

SpVgg Unterhaching gegen Energie Cottbus: Gäste kommen mit mehr als 2500 Fans nach Bayern

Eine Bestätigung der Spielvereinigung ließ lange auf sich warten. Ende letzter Woche räumte Haching-Präsident Manni Schwabl dann die letzten Zweifel aus. Bereits seit vier Wochen stehen die Rot-Blauen als Regionalligameister in Bayern fest und hatten dementsprechend genug Zeit, um sich auf den kommenden Gegner vorzubereiten. „Dadurch, dass wir relativ früh Meister wurden, haben wir uns unfassbar gut vorbereitet auf Cottbus“, kündigte Cheftrainer Wagner am Montag auf der Pressekonferenz an.

Ähnlich souverän wie Haching gewannen die Lausitzer ihre Nordost-Staffel. Am Ende hatte die Mannschaft von Trainer Claus-Dieter „Pele“ Wollitz satte sieben Punkte Vorsprung auf Platz zwei. Und auch die Energie-Anhänger werden am Samstag ihren Teil zur Kulisse beitragen. Offiziell bekamen die Gäste ein Auswärtskontingent von 2575 Tickets gestellt. Es werden aber weit mehr im Stadion erwartet. Energie-Präsident Sebastian Lemke hofft sogar auf ein „zweites Heimspiel“. Auch das Hinspiel im Stadion der Freundschaft am Mittwoch findet vor vollen Rängen und über 20.000 Zuschauern statt. (Simon Jacob)