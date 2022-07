„Kann nicht so tun, als wäre nichts gewesen“: Haching schickt U21 ohne Wertung in die Landesliga

Von: Moritz Bletzinger

Kümmert sich bei der SpVgg Unterhaching um die zweite Mannschaft: Der Cheftrainer des Nachwuchsleistungszentrum Marc Unterberger. © IMAGO/Sven Leifer

Die SpVgg Unterhaching hat wieder eine zweite Garde. Die U21 geht ab nächster Saison in der Landesliga Südwest an den Start. Allerdings außer Konkurrenz.

Unterhaching - Die SpVgg Unterhaching hat wieder ein zweite Herrenmannschaft. Hier soll es allerdings bei sehr jungen Herren bleiben, freiwillig legt sich der Verein auf, eine U21 zu formen.

Der bedeutendste Unterschied zu üblichen Reserveteams ist aber: Die U21 der SpVgg Unterhaching spielt ohne Wertung. In der Landesliga Südwest geht das Team außer Konkurrenz an den Start.

Nach Abmeldung 2015: SpVgg Unterhaching schickt Reserve außer Konkurrenz ins Rennen - „wäre nicht korrekt“

„Wir haben 2015 abgemeldet. Jetzt wollen wir kein Aufsehen erregen und sagen, wir sind plötzlich wieder da“, erläutert Hachings NLZ-Cheftrainer Marc Unterberger. Damals hatte sich die zweite Mannschaft der SpVgg in der Bayernliga aufgelöst, bestritt die letzten Spiele teils mit nur zehn Mann. Unterberger selbst spricht von einem „unrühmlichen Abschied“.

Unterhaching lässt jetzt also erstmal Vorsicht walten. „Man kann nicht so tun, als ob nichts gewesen wäre, das macht man nicht“, erklärt Unterberger. Der BFV hätte die Hachinger U21 auch ordentlich eingegliedert, „aber das wäre nicht korrekt gewesen“, findet der NLZ-Chef. Der SC Ichenhausen hatte zurückgezogen, die SpVgg Unterhaching II nimmt diesen Platz jetzt sozusagen ein.

„Eingliederung schon das Ziel“: SpVgg Unterhaching will Reserve nach Testlauf um Punkte spielen lassen

Ewig soll das Team aber nicht ohne Punkte spielen. „Wenn das Jahr vernünftig verläuft, wollen wir schon in den Wettkampfbetrieb“, sagt Unterberger, „vorausgesetzt, das Konzept ergibt Sinn, ist die Eingliederung schon das Ziel.“ In der C-Klasse mit dem Team zu starten, wäre keine Alternative. Schließlich sollen Jugendspieler in der zweiten Mannschaft an den Herrenbereich und bestenfalls mindestens ans Regionalliga-Niveau herangeführt werden.

Dabei fungiert die zweite Hachinger Mannschaft tatsächlich nur als Spielmöglichkeit. Es ist kein eigenes Team, sondern trifft sich nur am Wochenende. Gefüllt wird die Elf mit Spielern aus der U19 und jungen Akteuren im Herrenbereich (Jahrgänge 2002, 2003, 2004 und 2005), die unter Sandro Wagner nicht so viele Spielminuten bekommen.

Unterhaching II in der Landesliga Südwest: Vereine begrüßen Teilnahme - UHG beseitigt Fahrtkosten-Problem

Und was sagt die Liga zur Eingliederung der UHG-Reserve? „Die Vereine wurden befragt und sportlich fanden es alle 17 sehr verlockend“, berichtet Unterberger, „nur die weite Anfahrt war für manche ein Problem.“ Die SpVgg Unterhaching kommt diesen Klubs entgegen und tritt teils zweimal auswärts an, damit keine Probleme entstehen.

Sommerkick-Charakter werden die Partien mit Unterhachinger Beteiligung außerdem nicht haben, verspricht der NLZ-Cheftrainer. „Das sind Testspiele unter Wettkampfbedingungen. Wir sammeln ja schließlich auch Punkte, können nur am Ende eben nicht auf- oder absteigen. Für uns geht es darum, uns mit einer sau-jungen Truppe im Herrenfußball zu beweisen. Von unserer Seite kann ich sagen: Wir sind voll motiviert und wollen jedes Spiel gewinnen.“ (moe)