SpVgg Unterhaching gegen SV Schalding LIVE: Angstgegner im Sportpark - reißt die Ewig-Serie?

Von: Moritz Bletzinger

Revanchiert sich die Wagner-Elf für die 4:5-Pleite? © Sven Leifer

Die SpVgg Unterhaching hat einen bekanntermaßen ungemütlichen Gegner zu Gast. Der SV Schalding-Heining kommt in den Sportpark. Auch dabei: Der Live-Ticker.

Die SpVgg Unterhaching empfängt den SV Schalding-Heining (Fr., 19.00 Uhr).

Seit August 2016 hat die Vorstadt-Elf nicht gegen Schalding gewonnen.

Wir begleiten die Partie im Liveticker.

Unterhaching - Die Mannschaft von Sandro Wagner präsentiert sich seit dem Donnerwetter, das es nach der Pleite gegen VfB Eichstätt vom Coach gegeben hatte, durchaus stabil. Im Derby gegen den FC Bayern München II unterlag die SpVgg Unterhaching zwar mit 0:3, zeigte aber eine passable Leistung. In der englischen Woche gelang immerhin ein Remis gegen Aufstiegsaspirant Schweinfurt.

Die Top-Drei sind nicht die Gradmesser für Haching. Und wenn man es so sieht, kann Sandro Wagner mittlerweile zufrieden sein. Pipinsried, Eltersdorf, und Memmingen wurde besiegt. Diese neue Sachlichkeit muss seine Mannschaft jetzt gegen Schalding bestätigen.

SpVgg Unterhaching gegen SV Schalding-Heining im Liveticker: Stoppt die Wagner-Elf den Sechs-Jahre-Lauf

Die Gäste stecken zwar im Tabellenkeller fest, haben aber schon zur Genüge bewiesen, dass sie ein ganz unangenehmer Gegner sein können. Vor allem Favoriten straucheln immer wieder gegen die kampfstarke Truppe von Trainer Stefan Köck. Lässt sich die SpVgg Unterhaching ebenfalls ein Bein stellen?

Es wäre trotz des deutlichen Unterschieds in der Tabelle fast keine Überraschung. Schalding-Heining ist so etwas wie der Angstgegner für die Vorstädter. Fünf mal haben beide Teams in den letzten zehn Jahren gegeneinander gespielt. Nur einmal hat die SpVgg gewonnen und das war im August 2016. „Wir haben mit Schalding eine Rechnung offen“, sagt auch Hachings Co-Trainer Thomas Kasparetti. Er kann nichts anderes meinen als das für die UHG blamable 4:5 aus der Vorrunde an. (moe)