„Du bist 24/7 beim Verein“ - Markus und Manni Schwabl im großen Doppel-Interview

Von: Nico-Marius Schmitz

Präsident und Sportdirektor: Manni und Markus Schwabl. © Foto: Imago

Vater und Sohn, Präsident und Sportdirektor: Die Konstellation bei der SpVgg Unterhaching ist einmalig im deutschen Profifußball. Manni und Markus Schwabl brennen für den Verein und sprechen im Interview über Schinkennudeln, Schafkopfen und die Haching-DNA.

Servus Markus und Manni, wer ist in den letzten Wochen wem häufiger auf die Nerven gegangen – der Sportdirektor dem Präsidenten oder der Präsident dem Sportdirektor?

Manni: (überlegt lange) Ich glaube schon, er mir. Wenn er sich in was reinbeißt, dann will er es schon auch wissen und Antworten haben. Aber das ist ja auch gut so. Es ist eine interessante Konstellation. Zuletzt waren wir beim Derby unserer U17 bei 1860. Ich bin zur Halbzeit in die Kabine gegangen, mit zehn Mann haben wir 5:1 gewonnen. Nach dem Spiel habe ich ihm gesagt: Jetzt kannst du gehen, ich bleibe im Löwenstüberl. Noch wichtiger als der Sieg war, dass den Spielern unsere Schinkennudeln im Sportpark besser schmecken, das habe ich dem Wirt dann auch so gesagt (lacht). Es ist total wichtig, dass Markus nah dran ist, bodenständig und ein gutes Verhältnis zu Jung und Alt hat. Einen Sportdirektor von außen holen? Das kannst du doch vergessen. Da sind drei Jahre vergangen, eher er unsere DNA kennt. Ich fühle mich schon sehr wohl in der neuen Konstellation. Es gibt mir viel Kraft, dass wir gerade eigene junge Leute um uns scharen.

Markus: Darf ich die Frage auch noch beantworten, wer mehr genervt hat?

Manni: Ich bin ja nicht der Reporter, das kannst du machen, wie du willst (lacht).

Markus: Also du bist mir schon sehr oft auf die Nerven gegangen. Das sind lauter so Kleinigkeiten, wo ich mir denke: Wie konntest du das in den letzten zehn Jahren alles alleine machen? Manni hat mich um neun Uhr angerufen und gefragt, ob die Tische im Wirtshaus schon gewischt sind. Oder im Biergarten das Besteck schon hergerichtet ist, in der Toilette die Rollen aufgefüllt sind. Sportdirektor klingt so abgedroschen, als würdest du den ganzen Tag nur mit Beratern telefonieren. Bei uns soll es einfach stimmen und alles ein gutes Bild abgeben. Er ist mir so oft auf die Nerven gegangen mit solchen Sachen, dass es bei mir dadurch auch immer präsent ist. Ich komme mittlerweile automatisch um neun in den Biergarten, um zu schauen, ob die Blätter schon alle von den Tischen sind. Ich würde sagen, auch privat ist unser Verhältnis besser als je zuvor.

Markus, spielender Sportdirektor, ist diese Rolle auch schon in Fleisch und Blut übergangen?

Markus: Seppi Welzmüller und ich hatten ja jetzt schon über Jahre immer einen guten Blick hinter die Kulissen. Über wichtige Entscheidungen wussten wir Bescheid und hatten auch teilweise schon Mitspracherecht. Deshalb sind wir nicht bei null gestartet. In den ersten fünf, sechs Monaten habe ich mir erst mal einen Überblick verschafft über alle Bereiche. Ich habe mit allen Mitarbeitern gesprochen, um zu schauen, wo läuft es gut? Wo klemmt es noch? Als Resümee nach jetzt zehn Monaten kann ich sagen, dass die Rolle voll in Fleisch und Blut übergegangen ist, ja.

Markus Schwabl tanzt mit dem Töchterchen, Manni Schwabl erhält die Erinnerung fest. © Foto: imago

Manni: In Gedanken bist du eigentlich 24/7 beim Verein. Wir sehen den Verein halt gesamtheitlich, von der Jugend bis zu den Profis. Die vielen sozialen Themen sind uns besonders wichtig. Und natürlich auch unser Wirtshaus. Das ist ja hier keine Shisha-Bar, sondern eine Begegnungsstätte für Jung und Alt. Das ist wie eine Familie. Man merkt erst, wie viele Sachen wirklich anfallen, wenn du die Verantwortung hast. Man muss nur aufpassen, dass die Familie darunter nicht leidet und du dich nicht verbrennst. Mir geht das Herz auf, wenn die Ella im Schwabl-Trikot im Sportpark ist. Beim Spiel gegen Augsburg war ich so nervös, da habe ich immer auf die Tribüne zu ihr geschaut. Das hat meiner Pumpe gutgetan.

Sind es 24 Stunden, Markus?

Markus: Je nach Tag können das schon 15, 16, 17 Stunden sein. Ich bringe meine Kleine morgens in die Kita, damit ich sie auch sehe. Dann ist Training, dazwischen ins Büro und Termine. Dann wieder Training. Dann bleibst du noch mal ein zwei Stunden im Büro. Es ist brutal viel Aufwand und vor allem der Aufwand im Kopf hat sich mehr als verdoppelt. Aber noch haben meine Frau und ich keine getrennten Schlafzimmer (lacht).

Können Sie denn vom Büro- direkt wieder in den Sportmodus schalten?

Markus: Das war natürlich immer ein großes Thema. Ab wann verlässt du den wirtschaftlichen Teil deines Berufs und gehst in den sportlichen? Das kann ich aber gut trennen. Als wir in der Relegation in Cottbus gespielt haben, war um 20:30 Uhr Anstoß. Bis 17 Uhr saßen Manni und ich in der Lobby und haben gewartet, bis wir das endgültige Go vom DFB bekommen haben. Davor sind wir zwei Stunden noch mal alles durchgegangen. Abends kann ich dann trotzdem auf dem Feld Gas geben und bin voll bei der Sache.

Wie ist die Konstellation in der Mannschaft angekommen, gab es da zu Beginn ein klärendes Gespräch? Schließlich sind Sie nicht mehr nur Mitspieler, sondern treffen auch Entscheidungen über die Mannschaftskameraden.

Markus: Als das Konstrukt umgesetzt wurde, haben Seppi und ich uns vor die Mannschaft gestellt, und einen Umriss gegeben, wofür wir jetzt zuständig sind. Es war ein großes Anliegen von uns, klarzustellen, dass sich gegenüber der Mannschaft nichts ändern wird. Wenn jemand aus der Mannschaft das Bedürfnis hat, sich anders zu verhalten, weil wir auch über die sportliche Zukunft entscheiden, wäre das vollkommen legitim. Das ist aber bei keinem Spieler so gekommen, dass er meinte: Oh, jetzt muss ich aber aufpassen! Die Integrität haben wir über die letzten Jahre bewiesen. Wir sind nicht da, um irgendwen auszuhören oder es weiterzugeben, wenn jemand mal nicht so zufrieden ist.

Markus, was können Sie von Ihrem Vater, abgesehen vom Schafkopfen, noch lernen?

Markus: Zunächst möchte ich erwähnen, dass ich beim letzten Benefizturnier 40 Plätze vor ihm gelandet bin.

Manni: Ich war 117. Von 120.

Markus: Ich könnte mir keinen besseren Mentor vorstellen. Er hat so lange Fußball gespielt und so viel Gutes und so viel Beschissenes erlebt. Er hat im Geschäftsleben Erfolg und Misserfolg gehabt. Das ist eine Erfahrung, die du dir nicht kaufen kannst. Er ist jetzt seit über zehn Jahren Präsident, niemand kennt den Verein besser. Das Imponierendste ist, dass er jeden Spieler von der U9 bis zu den Profis kennt. Vor ein paar Monaten war Dino Toppmöller da und hat gesagt, das gibt es eigentlich nirgends, dass sich der Präsident die U11 anschaut.

Markus Schwabl: Ich könnte mir keinen besseren Mentor vorstellen

Auf große Shopping-Tour können Sie nicht gehen, Markus, dafür können Sie auf eine hervorragende Jugendabteilung bauen. Wünschen Sie sich mal mehr Spielraum beim Budget?

Markus: Natürlich ist es schön, wenn du ein gewisses Budget hast und kannst dir Spieler XY aussuchen. Das ist aber nicht unser Weg und damit identifiziere ich mich auch nicht. Ich schaue jede Woche Jugendspiele von der U9 bis zur U21. Du merkst, wie die Jungs sich von Woche zu Woche entwickeln. Lernst ihre Eltern kennen. Es ist doch viel reizvoller und schöner, wenn Spieler aus dem eigenen Stall dann in ein paar Jahren Stammkräfte bei den Profis sind. Wir sind doch darauf angewiesen, irgendwann auch wieder Spieler zu verkaufen. Ich lebe dieses Konstrukt, das wir hier fahren, mit jeder Faser und macht mir unheimlich Spaß.

Die vielen jungen Talente bei den Profis. Wobei erschrecken Sie mehr – bei der Kabinenmusik der jüngeren Generation oder wenn man im Training mit Vollspeed ausgedribbelt wird?

Markus: Da die Kabinenmusik bei uns definitiv nicht von der jüngeren Generation bestimmt wird, kann ich nur die andere Option wählen (lacht). Wenn ich dann mal den Maurice Krattenmacher nehme. Da bin ich schon erstaunt, wie weit er körperlich schon ist und wie reif er schon spielt. Ein Aaron Keller hat mich im Training auch das ein oder andere Mal mit seiner Dynamik stehen lassen. Den hätte ich mir dann gerne auch gekauft. Aber der bringt uns im Spiel so viel, den kann ich mir nicht von hinten mit zwei gestreckten Beinen schnappen (lacht). Es macht Spaß zu sehen, wie befreit die Jungs aufspielen.

Interview: Nico-Marius Schmitz