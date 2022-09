SpVgg Unterhaching droht der Konkurrenz: „Wir bleiben auf dem Gaspedal“

Von: Robert M. Frank

So ausgelassen feierte die SpVgg Unterhaching vor einer Woche mit ihren Fans den Sieg im Auswärts-Spitzenspiel bei den Würzburger Kickers – gegen Aufsteiger Hankofen-Hailing geht es nun im heimischen Sportpark darum, Platz eins zu festigen. Foto: Sven Leifer © Sven Leifer

Die SpVgg Unterhaching möchte am Freitagabend den Vorsprung in der Tabelle weiter ausbauen. Zu Gast ist Aufsteiger SpVgg Hankofen-Hailing .

Unterhaching – Am zehnten Spieltag der Regionalliga Bayern wartet auf die Fußballer der SpVgg Unterhaching Neuland: Im Heimspiel an diesem Freitag (19 Uhr) trifft der Tabellenführer erstmals auf die SpVgg Hankofen-Hailing Neuland. Der Aufsteiger aus der rund 4000 Einwohner großen niederbayerischen Gemeinde Leiblfing im Landkreis Straubing-Bogen spielt zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte in der Regionalliga.

Nach zuletzt neun Jahren in Serie in der Bayernliga Süd hat die Mannschaft des Trainerduos Tobias Beck/Heribert Ketterl den Sprung in die vierthöchste deutsche Spielklasse geschafft. Die Niederbayern sind ordentlich in die Saison gestartet und wussten sowohl bei ihren zwei bisherigen Siegen aus acht Spielen (gegen Nürnberg II und gegen Eichstätt) auch bei der einen oder anderen Partie zu überzeugen.

SpVgg Unterhaching im Heimspiel gegen SpVgg Hankofen-Hailing klarer Favorit

Zum Beispiel bei den beiden Unentschieden gegen die zwei Spitzenmannschaften aus Würzburg und Vilzing. Insbesondere auswärts war die SpVgg Hankofen-Hailing in der laufenden Saison für die Heimmannschaften schwer zu knacken. Erst einmal unterlag der Aufsteiger auswärts (0:3 in Pipinsried).

Haching geht beim Flutlichtspiel im heimischen Sportpark als klarer Favorit auf den Rasen. Die Mannschaft von SpVgg-Cheftrainer Sando Wagner verfügt in ihren Reihen über wesentlich mehr Erfahrung als der Liga-Neuling.

Sandro Wagner muss gegen Aufsteiger auf sieben Spieler verzichten

Mit der jüngsten Verpflichtung des Defensiv-Allrounders Dennis Waidner von Drittliga-Absteiger Würzburger Kickers (wir berichteten) hat Wagners Team einen weiteren Spieler mit Profierfahrung geholt. Inwieweit der Neuling gleich zum Einsatz kommen wird, ist offen. Im Abschlusstraining war der 21-Jährige jedenfalls mit von der Partie.

Sicher hingegen ist, dass sieben verletzte Spieler für die Premiere gegen die Niederbayern ausfallen werden. „Aufsteiger sind immer schwer einzuschätzen, aber wir sind gut vorbereitet, bleiben auf dem Gaspedal und werden wieder attackieren“, kündigt Hachings Co-Trainer Thomas Kasparetti an. (ROBERT M. FRANK)

SpVgg Unterhaching: Vollath - Ehlich, Pisot, J. Welzmüller, Lamby - Mashigo, Stiefler, M. Welzmüller, Maier - Hobsch, Fetsch