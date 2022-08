„Aus verschiedenen Gründen ein gebrauchter Tag“: Unterhaching kassiert erste Pleite

Teilen

Sebastian Maier (Unterhaching, 10) (3.v.li.) verlässt nach seiner gelb-roten Karte den Platz. © Imago/Sven Leifer

Am fünften Spieltag hat es die SpVgg Unterhaching erwischt. Der Tabellenführer verlor erstmals in dieser Saison, was Trainer Sandro Wagner im Vorfeld schon etwas ahnte.

Burghausen - „Dies wird für uns ein ganz schwerer Gang, Burghausen hat eine sehr starke Mannschaft“, hatte Sandro Wagner prognostiziert. Die Hachinger mit der Hypothek fertig werden, dass Sebastian Maier bereits früh Gelb-Rot kassierte (22.). Zuvor hatte Andrija Bosnjak Wacker bereits in Führung gebracht (7.), Denis Ade erhöhte direkt nach dem Platzverweis auf 2:0 (23.).

Aber der Spitzenreiter zeigte Moral und Manuel Stiefler gelang der Anschlusstreffer (28.). Wagner versuchte mit fünf Auswechslungen, den Nachteil der langen personellen Unterzahl zu kompensieren. Die Hachinger Aufholjagd endete jedoch mit dem dritten Wacker-Treffer (70.). „Für uns war es aus verschiedenen Gründen ein gebrauchter Tag“, bedauerte Hachings Co-Trainer Thomas Kasparetti. (Klaus Kirschner und Matthias Horner)