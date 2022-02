„Rot-Weiß würde ihm ganz gut stehen“

Von: Korbinian Kothny

Wohin zieht es Karim Adeyemi im Sommer? Ein Abgang von RB Salzburg scheint so gut wie sicher. Sein Mentor Manni Schwabl hat eine klare Präferenz.

Salzburg/Unterhaching - Karim Adeyemi ist eines der heißesten Transferziele im Sommer. Der 20-jährige Offensivmann spielte sich mit starken Leistungen in den Fokus der europäischen Top-Klubs. Ein Abgang des Ex-Hachingers im Sommer von RB Salzburg scheint so gut wie sicher. Doch wo zieht es Adeyemi hin? Mentor und Förderer Manni Schwabl hat eine klare Meinung,

„Aus meiner Sicht ist ein Transfer in die Bundesliga der sinnvollste - gerade auch mit Blick auf die EM 2024 in Deutschland“, erklärt der Präsident der SpVgg Unterhaching im Interview mit „Sky“. Passend dazu sollen unter anderem RB Leipzig, Borussia Dortmund oder auch der FC Bayern an einem Transfer interessiert sein.

Dabei scheint Adeyemi nach wie vor auf den Rat von Schwabl zu hören. „Der Kontakt zum Karim besteht immer noch, auch zu den Eltern. Er ist auch in Unterhaching immer wieder vor Ort und ich wurde auch nach Rat gefragt. Diesen habe ich ihm dann gegeben“, sagt der 55-Jährige. Der Haching-Patron holte Adeyemi einst aus der Jugendabteilung des FC Bayern zur SpVgg Unterhaching und war in der Folge eine der wichtigsten Bezugspersonen des Shooting-Stars.

„Man hat schon damals gesehen, dass er ein außergewöhnlicher Spieler ist. Karim hatte schon immer den Zug zum Tor, den ein Stürmer braucht“, erklärt Schwabl die sportlichen Fähigkeiten Adeyemis. „Jetzt ist es wichtig, dass er nicht den dritten Schritt vor dem Zweiten macht“, ist sich der Holzkirchener sicher.

An Auswahlmöglichkeiten mangelt es dem 20-Jährigen dabei nicht. Neben den interessierten Schwergewichten aus der Bundesliga, wird auch über ein kolportiertes Interesse des FC Barcelona berichtet. Dazu wird es aber nicht kommen, zumindest wenn es nach Schwabl geht. „In der Bundesliga gibt es nicht viele Vereine, wo Karim den nächsten Schritt machen kann“, schränkt Adeyemis Förderer die Möglichkeiten ein. Ein Verein, der auf das von Schwabl beschriebene Format zutreffen würde, ist Borussia Dortmund. Der BVB soll in Form von Sebastian Kehl und Michael Zorc in der vergangenen Woche schon zu Verhandlungen in Salzburg gewesen sein.

Schwabl könnte sich einen Dortmund-Transfer von Adeyemi derweil gut vorstellen: „Der BVB ist ja bekannt dafür, als Zwischenstation Top-Talente weiterentwickeln zu können. Schwarz-gelb würde ihm sicher gut stehen.“ Den Ex-Verein von Schwabl und Adeyemi, den FC Bayern, hält der Haching-Patron allerdings auch für keine schlechte Wahl: „Rot-Weiß würde ihm auch ganz gut stehen.“ (kk) *tz.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA