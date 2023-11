Manni Schwabl will U17-Helden in den Profiligen sehen: „Daran messe ich den deutschen Fußball“

Finale – oho! Die deutsche U17 um Maxi Hennig (r.) feiert ausgelassen den Sieg im Elfmeterschießen gegen Argentinien. © IMAGO/Algi Febri Sugita

Die U17 sorgt für Begeisterung und steht am Samstag im WM-Finale. Manni Schwabl ist gespannt, welche der Juwelen man bald auch in den Profiligen sieht. „Wir müssen die Talente auf den Platz bringen“, sagt der Haching-Präsident.

München – Manni Schwabl fieberte vor dem Fernseher beim Finaleinzug der deutschen U17-Junioren besonders mit. „Der Blutdruck war hoch“, sagt der Präsident der SpVgg Unterhaching unserer Zeitung: „Was für eine Drucksituation: Du erfährst kurzfristig, dass du in einem WM-Halbfinale gegen Argentinien spielst , und dann strahlst du so eine Ruhe aus. Das war eine grandiose Leistung vom Konsti.“ Es sind die Früchte der herausragenden Jugendarbeit in Haching, seit der U11 spielt Konstantin Heide bei den Vorstädtern. „Ich habe den Trainer damals gefragt: Wo habt´s den denn her? Der haut die Bälle in der Weltgeschichte rum“ erinnert sich Schwabl.

Anschließend gewann das Torwart-Juwel mit der Spielvereinigung den Merkur CUP und kassierte keinen einzigen Treffer im Turnierverlauf. Mit Druck umgehen, das kann Heide. In dieser Saison kam der 17-Jährige zu seinem ersten Einsatz in der 3. Liga, feierte sein Profidebüt vor 10 000 Zuschauern in Duisburg. Es ist eine bemerkenswerte Konstellation bei Unterhaching: Rene Vollath, Stammtorwart und zugleich Leiter der Torwartakademie, baut seinen Nachfolger selbst auf.

Manni Schwabl: „Ab und zu bei den Profis mittrainieren reicht nicht“

„Konstantin ist ein absoluter Top-Performer“, sagt Vollath, der das Elfmeterschießen während des Trainings im Auto verfolgte: „Er ist für sein Alter schon ein unfassbar kompletter Torwart und immer auf den Punkt da.“

Schwabl spricht von der Zielsetzung, dass Heide, der aufgrund seiner Nervenstärke schon „Eisvogel“ getauft wurde, zur kommenden Saison die neue Nummer eins wird. Im Frühjahr steht dann erst noch das Abitur an. „Er hat alle Voraussetzungen für eine große Karriere“, sagt Schwabl: „Er hat die Größe, den Charakter und die Coolness.“ Der 57-Jährige wünscht sich, dass man die deutschen Juwelen bald auch in den deutschen Profiligen spielen sieht: „Daran messe ich den deutschen Fußball. Ab und zu bei den Profis mittrainieren reicht nicht, wir müssen die Talente auf den Platz bringen. Das ist so eine charakterstarke Truppe mit überragenden Einzelspielern.“

Haching will da mit Heide vorangehen. Und was sagt der Held selbst? Blieb bescheiden und lobte die Mannschaft: „Das ist unfassbar. Unser Team hat das ganze Turnier über gezeigt, dass wir so eine tolle Mentalität haben und immer zurückkommen können.“

