Staffel holt este WM-Medaille seit zwölf Jahren

Jubelt um Silber: Victoria Carl (M) und die deutsche Staffel. © Daniel Karmann/dpa

Darauf hatten die deutschen Langläuferinnen und Langläufer lange warten müssen: Bei der WM schafft es ein Quartett aufs Podium. Für den Teamchef glänzt Silber wie Gold.

Planica - Den nächsten deutschen Langlauf-Coup feierte das deutsche Silber-Quartett Arm in Arm und mit lauten Gesängen.

„Oh, wie ist das schön“, schallte es aus dem Zielraum im verschneiten Planica. Startläuferin Laura Gimmler hatte Tränen in den Augen. „Das ist schwer zu glauben. Das muss ich erst mal sacken lassen“, sagte die 29-Jährige völlig euphorisch und Teamchef Peter Schlickenrieder jubelte: „Silber glänzt wie Gold!“

Mit Rang zwei in einem grandiosen Rennen bescherte die Frauen-Staffel dem deutschen Skilanglauf-Team das erste WM-Edelmetall seit zwölf Jahren und untermauerte ein Jahr nach Silber bei Olympia den Aufwärtstrend der Loipen-Asse eindrucksvoll.

„Ein ganz wichtiger Meilenstein“

„Das ist immer der schwerste Part, so eine Leistung zu bestätigen“, sagte Hennig in der ARD. „Ich bin sehr, sehr stolz auf unsere Mannschaft.“ Die 26-Jährige, Gimmler, Pia Fink und Victoria Carl mussten sich am Donnerstag in Slowenien nur dem siegreichen Quartett aus Norwegen geschlagen geben.

„Das ist ein ganz wichtiger Meilenstein, den wir hier geschafft haben - so einen Erfolg zu wiederholen“, sagte Schlickenrieder mit Blick auf die Winterspiele 2022. Damals hatten neben Staffel-Silber Hennig und Carl mit Gold im Teamsprint für ein deutsches Langlauf-Märchen gesorgt. „Ich freue mich riesig. Man merkt, dass das Team immer mehr zusammenwächst“, sagte Motivator Schlickenrieder.

Auch Skispringerin und Dreifach-Weltmeisterin Katharina Althaus bejubelte das nächste Highlight des deutschen Quartetts, das mit schwarz-rot-goldenen Glücksbringern in den Haaren lief. Althaus gönnte sich nach ihrer furiosen WM auf der Tribüne ein Sandwich und fieberte mit.

Team von Anfang vorne dabei - Trend bestätigt

Anders als von Skispringerinnen oder Nordischen Kombinierern waren Wintersport-Fans deutsche Erfolge im Langlauf lange nicht gewohnt. Doch das Team befindet sich seit der vergangenen Saison stark im Aufwind - nicht nur bei Großereignissen. Im Weltcup gelangen zuletzt ebenfalls vermehrt Podestplätze. Nun endete auch die lange WM-Serie ohne Podium.

Gimmler setzte sich in einer Spitzengruppe aus vier Nationen fest. Schlickenrieder, der seinen Sportlerinnen wie gewohnt mit lauten Anfeuerungsrufen einheizte, war hochzufrieden. „Wenn es so weitergeht, haben wir gute Karten“, sagte er in der ARD, während Hennig an Position zwei ebenfalls eine sehr gute Leistung zeigte. Die 26-Jährige profitierte von einem Sturz der Schwedin Ebba Andersson und brachte Deutschland sogar kurzzeitig nach vorne. Fink lief auch ein starkes Rennen, musste die Norwegerin Ingvild Flugstad Oestberg aber ziehen lassen. Schlussläuferin Carl sicherte Silber vor Schweden ab.

Die bis dato letzte deutsche WM-Medaille im Langlauf hatten Jens Filbrich, Axel Teichmann, Franz Göring und Tobias Angerer 2011 in Oslo geholt. Sie gewannen Bronze mit der Staffel über 4x10 Kilometer. Auf Einzel-Edelmetall bei einer Weltmeisterschaft wartet der Deutsche Skiverband seit 14 Jahren. Auch das Ende dieser Durststrecke ist in Planica noch möglich: Am Samstag hat Hennig im Rennen über 30 Kilometer in der von ihr bevorzugten klassischen Technik Außenseiterchancen. dpa