Djokovic bricht nach Wimbledon-Finale in Tränen aus – allerdings nicht wegen der Niederlage

Von: Jan Oeftger

Tennis-Superstar Novak Djokovic hat das Wimbledon-Finale gegen Carlos Alcaraz verloren. Die Tränen des Oldies hatten jedoch einen anderen Grund.

London – In einem umkämpften Wimbledon-Finale konnte sich der Weltranglistenerste Carlos Alcaraz gegen Novak Djokovic durchsetzen. Erst nach fünf Sätzen stand die Entscheidung zugunsten des jungen Spaniers (1:6, 7:6, 6:1, 3:6 und 6:4). Nach dem Match kamen dem erfahrenen Djokovic dann die Tränen. Jedoch nicht aus Frust oder Trauer über die Niederlage.

Novak Djokovic Geboren am: 22. Mai 1987 (36 Jahre alt) Grand-Slam-Siege (Einzel): 23

Djokovic blickt dankbar auf seine Karriere zurück

Nach der Ehrung für den zweiten Platz gibt Djokovic Einblicke in sein Gefühlsleben: „Es ist schwer zu schlucken, wenn man so dicht dran ist.“ Dennoch drückte er in diesem Moment seine Dankbarkeit aus. „Aber das sind die Momente, für die wir hart arbeiten jeden Tag, um auf den großen Bühnen, den großen Plätzen und den größten Turnieren der Welt zu spielen. Ich wurde gesegnet mit vielen unglaublichen Spielen in meiner Karriere – und das ist ein weiteres in meinen Geschichtsbüchern.“

Und auch den Gewinner vergisst der „Djoker“ in diesem Moment nicht. „Ich bin sehr dankbar, auch wenn ich verloren habe. Ich habe nicht gewonnen heute, ich habe gegen den besseren Spieler verloren. Dafür muss ich ihm gratulieren“, zollt der Serbe seinem 20-jährigen Gegner Respekt. „Jetzt blicke ich nach vorn und komme hoffentlich stärker zurück.“

Novak Djokovic kommen nach dem Wimbledon-Finale die Tränen. Der Grund sitzt im Publikum. © IMAGO/Dubreuil Corinne/ABACA

Sohn Stefan ruft bei Djokovic nach Wimbledon-Niederlage Emotionen hervor

Nach dem Applaus des Publikums kommen Djokovic dann die Tränen. Denn unter den Zuschauern befindet sich ein ganz besonderer: Sohn Stefan. „Es ist toll, meinen Sohn dort oben zu sehen, er kann immer noch lachen“, sagt er noch, bevor seine Augen feucht werden.

Doch dann packen den sonst so abgeklärten Profi die Emotionen. Die Stimme wird zittrig und die Tränen füllen seine Augen. Er entschuldigt sich beim Publikum für diesen emotionalen Ausbruch und wendet sich an seinen Junior: „Ich liebe dich. Danke für deine Unterstützung. Ich werde dich fest drücken.“ (jo)