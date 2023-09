Alcaraz ohne Satzverlust in dritte Runde bei US Open

Carlos Alcaraz hat bei den US Open die dritte Runde erreicht. © Frank Franklin II/AP

Nach dem Kurz-Einsatz gegen Dominik Koepfer wird es für Carlos Alcaraz bei den US Open etwas schwieriger. Der spanische Titelverteidiger löst aber in Runde zwei auch eine schwierige Phase mit Bravour.

New York - Titelverteidiger Carlos Alcaraz hat bei den US Open die dritte Runde erreicht und dabei auch eine kleine Schwächephase überstanden.

Der 20 Jahre alte Spanier setzte sich mit 6:3, 6:1, 7:6 (7:4) gegen den südafrikanischen Außenseiter Lloyd Harris durch. Im dritten Satz gab Alcaraz das einzige Mal seinen Aufschlag ab, holte sich das Break aber direkt zurück und behielt im Tiebreak die Nerven.

Beide Spieler boten den Zuschauer im Arthur Ashe Stadium eine gute Show, klatschten nach gelungenen Ballwechseln miteinander ab. „Ich hatte meinen Spaß auf dem Platz“, sagte Alcaraz unter dem Jubel der Fans. „Ich habe auch nach dem Break meinen Fokus behalten und bin mental stark geblieben.“

In der Runde der besten 32 trifft der Sieger von 2022 beim Grand-Slam-Turnier in New York auf den Briten Daniel Evans. Zum Auftakt war Alcaraz nach der Aufgabe des deutschen Tennisprofis Dominik Koepfer wegen einer Sprunggelenksverletzung weitergekommen. dpa