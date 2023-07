Alcaraz verteidigt Platz eins der Weltrangliste

Er führt die Weltrangliste an: Carlos Alcaraz. © Kirsty Wigglesworth/AP/dpa

Nach seinem Wimbledonsieg im Finale gegen Novak Djokovic bleibt Carlos Alcaraz die Nummer eins der Tennis-Welt.

London - Der 20 Jahre alte Spanier liegt im veröffentlichten ATP-Ranking weiter vor seinem Finalgegner aus Serbien. Alcaraz hatte Djokovic am Sonntag in einem hochklassigen Finale in fünf Sätzen besiegt und seinen zweiten Grand-Slam-Titel gefeiert.

Zverev unter Top 20

Insgesamt gab es in der Weltrangliste nach dem dritten Grand-Slam-Turnier der Saison keine Veränderungen in den Top Ten. Alexander Zverev machte trotz seines Drittrunden-Ausscheidens in London zwei Plätze gut und gehört als 19. nun wieder zu den Top 20.

Bei den Damen behauptete Iga Swiatek ihre Spitzenposition vor Aryna Sabalenka aus Belarus, obwohl die Polin in Wimbledon bereits im Viertelfinale an Jelina Switolina aus der Ukraine gescheitert war. Überraschungssiegerin Marketa Vondrousova aus Tschechien machte 32 Ränge gut und zählt als Zehnte erstmals zu den zehn besten Spielerinnen der Welt. Beste Deutsche ist Tatjana Maria auf Platz 67. dpa