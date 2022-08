Tennis-Ass Zverev macht seine Erkrankung öffentlich – bereits mit vier Jahren bekam er die Diagnose

Von: Julia Volkenand

Teilen

Tennis-Ass Alexander Zverev machte seine Diabetes-Erkrankung nun öffentlich. Gleichzeitig gab er die Gründung einer Stiftung für Betroffene bekannt.

Berlin – Er ist jung, sportlich und scheinbar topfit: Tennis-Olympiasieger Alexander Zverev. Dass auch er vor einer chronischen Erkrankung nicht gefeit ist, machte der gebürtige Hamburger nun öffentlich. Bereits mit vier Jahren habe er die Diagnose Diabetes Typ 1 bekommen. „Als kleiner Junge habe ich mir darüber keine großen Gedanken gemacht, später mehr und mehr. Ich will zeigen, dass man es mit dieser Krankheit ganz weit schaffen kann“, teilte Zverev am Samstag mit.

Alexander Zverev macht Diabetes-Erkrankung öffentlich

Gleichzeitig gab er die Gründung seiner Stiftung „Alexander Zverev Foundation – Aufschlag gegen Diabetes“ bekannt. „Jetzt, viele Jahre später und auch mit den Erfolgen im Rücken, fühle ich mich wohl dabei und sicher genug, um mit dieser Initiative an die Öffentlichkeit zu gehen“, sagte der gebürtige Hamburger weiter. Er wolle ein Vorbild sein für bereits erkrankte Menschen, aber auch eine Stütze für die Kinder, „die mit einem aktiven Leben und der richtigen Vorbeugung noch vermeiden können, Diabetes zu bekommen“.

Alexander Zverev machte seine Diabetes-Diagnose öffentlich © dpa/Sven Hoppe

Alexander Zverev: Diabetes-Stiftung soll Betroffenen helfen

Neben der Bereitstellung von Insulin und weiteren lebensnotwendigen Medikamenten finanziert seine Stiftung Projekte für betroffene Kinder und Jugendliche. „Ich bin in der privilegierten Situation, ein Leben zu führen, das ich immer führen wollte. Ich wollte immer Tennis spielen, auf Turniere rund um den Globus reisen und zu den besten Tennisspielern der Welt gehören. Dass mir das gelungen ist, habe ich vor allem meinen Eltern und meinem Bruder zu verdanken, die mich auf meinem Weg dorthin bedingungslos unterstützt haben und das noch heute tun“, sagte der 25-Jährige, der derzeit nach seiner schweren Bänderverletzung in der Reha an seinem Comeback arbeitet.

Dass nicht alle Kinder so viel Glück haben, sei ihm durchaus bewusst. Es sei ihm „daher ein großes Anliegen, etwas zurückzugeben und anderen Betroffenen auf ihrem Weg zu helfen“. Diabetes (Zuckerkrankheit) ist eine Stoffwechselkrankheit, der Körper kann dadurch kaum oder kein Insulin mehr produzieren. Der Typ 1, wie bei Zverev, ist bisher nicht heilbar, sodass die Betroffenen ihr Leben lang Insulin spritzen müssen.

Alexander Zverev musste unlängst eine heftige Verletzung in Kauf nehmen, die er sich bei den French Open in Paris zuzog. „Im ersten Moment denkst du natürlich, deine Karriere ist vorbei“, gestand er später. (jv/dpa)