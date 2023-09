Zverev flüchtet mitten im Spiel vom Platz, um sich zu übergeben – und siegt trotzdem

Von: Jannek Ringen

Nur drei Tage nach seinem Turniersieg in Chengdu ist Alexander Zverev ins ATP-Event in Peking gestartet. Dabei musste er mit seinem Körper kämpfen.

Peking – Aktuell findet im chinesischen Peking das stark besetzte ATP-Turnier statt, bei dem es Alexander Zverev bereits 2017 und 2019 ins Halbfinale geschafft hatte. Im Duell gegen den Argentinier Diego Schwartzman setzte sich der Tennis-Olympiasieger trotz gesundheitlicher Probleme durch.

Alexander Zverev Geboren: 20. April 1997 (Alter 26 Jahre), Hamburg Größter Erfolg: Goldmedaille Olympia 2021 Bruder: Mischa Zverev

Zverev kämpft sich trotz Magenproblemen zurück

Im Erstrundenduell bei dem ATP-Turnier in Peking traf Zverev, der bei den US-Open im Viertelfinale gescheitert war, auf den Argentinier Schwartzman, der einst den achten Platz in der Weltrangliste belegt hatte. Mit 6:7 (2:7), 6:1, 6:4 setzte sich der 26-Jährige gegen den Südamerikaner durch und zog ins Achtelfinale ein, wo er auf den Spanier Alejandro Davidovich Fokina trifft.

Im zweiten Durchgang mussten seine Fans jedoch eine Schrecksekunde durchleben. Fluchtartig und mit gequälter Miene verließ er mitten im Aufschlagspiel des Gegners das Feld. Gegenüber dem medizinischen Personal erklärte er wenige Minuten später, dass er sich übergeben habe. Daraufhin erhielt er eine Tablette und kämpfte sich in die Partie zurück.

Im Duell mit dem Argentinier Diego Schwartzman hatte Alexander Zverev mit Magenproblemen zu kämpfen. © IMAGO / Paul Zimmer

Zverev wirkt nach Vorfall befreiter und agiler

Im ersten Satz waren ihm die Magenprobleme anzumerken. Aufgrund von zwei abgegebener Aufschlagspielen und ungewöhnlich vielen Fehlern mit der Vorhand verlor er den ersten Satz im Tiebreak. Nachdem er sich im zweiten Durchgang übergeben hatte, wurde sein Spiel deutlich konzentrierter und konnte die Partie noch drehen.

Zverev hatte jedoch nicht nur mit Magenproblemen zu kämpfen, sondern auch die Bedingungen in der chinesischen Hauptstadt machten ihm zu schaffen. „Die Bedingungen hier sind ganz anders als in Chengdu. Der Court ist sehr langsam und die Bälle auch. Ich bin happy, weil Diego auf sehr hohem Niveau gespielt hat“, sagte Zverev, der im On-Court-Interview nicht auf seine Magenprobleme angesprochen wurde.

Zverev hofft weiter auf den nächsten Titel

Durch das Weiterkommen gegen den starken Schwartzman darf Zverev weiterhin auf den nächsten Titel in seiner Comebacksaison hoffen. Ein Sieg beim ATP-Turnier in Peking wäre der dritte in dieser Saison und in Summe der 22. auf der ATP-Tour. Zuvor hatte er neben dem Triumph in Chengdu auch in seiner Heimatstadt Hamburg einen Erfolg gefeiert. (jari)