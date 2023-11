Hier sehen Sie die ATP Finals mit Alexander Zverev live im TV und Stream

Von: Marcel Schwenk

Hat sich abermals für die ATP Finals qualifiziert: Alexander Zverev. © -

Die ATP Finals steigen vom 12. bis 19. November in Turin. Auch Alexander Zverev ist mit dabei. So sehen Sie die Tennis-Elite im TV und Live-Stream.

Turin – Die Tennis-Welt blickt in der kommenden Woche gespannt nach Turin, dort stehen die ATP Finals 2023 an. In zwei Gruppen werden sich die besten acht Spieler der Saison auf dem Court nichts schenken und den inoffiziellen Weltmeister küren. So sind Sie live im TV und Stream dabei.

ATP Finals live: Läuft das Tennis-Turnier im Free-TV?

Die ATP Finals 2023 sind nicht im Free-TV zu sehen.

Die Rechte für die Übertragung der ATP Finals 2023 liegen beim Pay-TV-Sender Sky.

Um die Sky-Sender zu empfangen, müssen Sie einen Vertrag mit dem Anbieter abschließen.

ATP Finals 2023 live: Wer überträgt das Tennis-Turnier im Stream?

Die ATP Finals können Sie bei Sky Go verfolgen, falls Sie einen Pay-TV-Vertrag mit dem Anbieter haben.

Live-Streams zu den ATP Finals 2023 können auch über WOW TV abgerufen werden.

Für WOW TV ist ebenfalls ein kostenpflichtiges Abonnement notwendig.

ATP Finals 2023 mit Alexander Zverev live im TV und Stream: Zum Auftakt gegen Alcaraz

Eine leichte Gruppe zu erwischen, ist bei den ATP Finals grundsätzlich nicht möglich, schließlich treten nur die besten acht Spieler der Saison an. In der Gruppenphase warten auf Alexander Zverev der diesjährige Wimbledon-Sieger Carlos Alcaraz sowie die beiden Russen Andrey Rublev und Daniil Medvedev.

Grüne Gruppe Rote Gruppe Novak Djokovic Carlos Alcaraz Jannik Sinner Daniil Medvedev Stefanos Tsitsipas Andrey Rublev Holger Rune Alexander Zverev

Die Gruppenspiele, die im Einzel jeweils um 14.30 Uhr bzw. 21 Uhr starten werden, finden von Sonntag (12. November) bis Freitag (17. November) statt. Am Samstag steigen schließlich die Halbfinals, ehe am Sonntag der Sieger ermittelt wird.

Bei der diesjährigen Ausgabe zählt Zverev, der bereits 2018 und 2021 die Finals für sich entschied, allerdings nur zu den Außenseitern. Als Top-Favoriten gelten in der Pala-Alpitour-Halle Alcaraz und Novak Djokovic. Gegen den Spanier wird Zverev auch sein erstes Match bestreiten, los geht‘s am Montag um 14.30 Uhr. (masc)