Australian Open 2023 live im TV und Stream: Wo Sie den Grand Slam sehen können

Von: Andreas Apetz

Alexander Zverev bei den Australian Open 2023 in Melbourne. (Archivfoto) © ZUMA Wire/Imago Images

Die Australian Open 2023 laufen vom 16. bis zum 29. Januar. Hier finden Sie einen Überblick, wo der Grand-Slam im TV und Live-Stream übertragen wird.

Melbourne – Im Januar blickt die Tenniswelt wieder nach Australien. Vom 16. bis zum 29. Januar werden in Melbourne die Australian Open 2023 ausgetragen – und das bereits zum 111. Mal. Das erste Grand-Slam-Turnier des Jahres findet im Melbourne Park auf blauem Hartgummi statt. Größter Schauplatz ist die Rod Laver Arena mit Sitzplätzen für 14.820 Zuschauer. Dank des verschließbaren Dachs kann bei Wind und Wetter gespielt werden. Fans müssen sich also keine Sorgen um Regenschauer oder Sonnenstiche machen.

Doch auch von zu Hause aus lassen sich die Australian Open 2023 problemlos mitverfolgen. Übertragen wird das Major-Tennis-Turnier sowohl im Free-TV als auch im Live-Stream über das Internet. Hier erfahren Sie, wo und wann Sie das Turnier sehen können.

Australian Open 2023: Spielplan und Termine

Den ersten Aufschlag bei den Australian Open gibt es am 16. Januar. Über zwei Wochen hinweg kämpfen die Tennisprofis in verschiedenen Wettbewerben um die Trophäe von Melbourne und wichtige ATP-Weltranglistenpunkte. Gespielt wird Herren- und Dameneinzel, Herrendoppel, Damendoppel und Mixed-Doppel. Das Teilnehmerfeld für die Einzelwettkämpfe umfasst 128 Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Im Doppel sind es 64 Teams.

Grand-Slam-Turnier Australian Open 2023 Ort Melbourne, Australien Startermin 16. Januar 2023 Ende 29. Januar 2023

Nach der Auftaktrunde und drei weiteren Vorrunden beginnen das Viertelfinale des Turniers. Ab dem 26. Januar werden dann die Halbfinale in allen Wettbewerben ausgespielt. Die Endspiele werden zwischen dem 27. und 29. Januar ausgetragen. Die Australian Open werden mit dem Finale im Herreneinzel am Sonntag, dem 29. Januar beendet. Auf tz.de finden Sie einen detaillierten Spielplan mit allen Terminen, Ansetzungen und Informationen zum Austragungsort.

Australian Open 2023: Favoriten und deutsche Teilnehmer

Die Veranstalterinnen und Veranstalter in Melbourne mussten kurz vor Start der Australian Open zwei prominente Absagen für das Tennis-Turnier entgegennehmen. Bei den Männern fällt der Weltranglisten-Erste Carlos Alcaraz aufgrund einer Muskelverletzung kurzfristig aus. Bei den Damen zog die zweimalige Australien-Open-Siegerin Naomi Osaka ihre Teilnahme aus bislang unbekannten Gründen zurück. Außerdem kämpft die Nummer Eins der Frauen, Iga Swiatek, mit Problemen in der rechten Schulter. Der Antritt der 21-jährigen Polin bleibt bis kurz vor Turnierstart unklar.

Beim Herreneinzel ist Novak Djokovic der heißeste Kandidat. Das letzte Turnier verpasste er aufgrund seines unklaren Impfstatus. Der gut aufgelegte Serbe legte einen starken Saisonstart hin und scheint deutlich besser in Form zu sein als Titelverteidiger Rafael Nadal. Das spanische Tennis-Urgestein kassierte beim United Cup 2023 in Sydney trotz Favoritenrolle in beiden Matches zwei Niederlagen in Folge.

Deutschland wird bei den Australian Open 2023 mindesten siebenmal vertreten sein. Weitere Profis könnten in den Qualifikationen noch nachrücken. Mit dabei ist natürlich Deutschlands Hoffnung: Alexander Zverev. Doch wie weit es für die deutschen Teilnehmer in Australien gehen wird, bleibt abzuwarten. Zverev ist nach langer Verletzungspause von seiner alten Form weit entfernt. Im neuen Jahr verlor er in Sydney bereits in der ersten Runde gegen den Außenseiter Jiri Lehecka aus Tschechien. Doch in Australien könnte das Glück auf der Seite des 25-Jährigen stehen: Bei der Ziehung der ersten Runde wurde dem Deutschen der Lucky Loser Juan Pablo Varillas aus Peru zugelost.

Australian Open 2023 live im TV und Live-Stream: Hier sehen Sie den Grand-Slam

Wer Lust auf Tennis hat, kann sich im Januar die Australian Open 2023 auch von zuhause aus anschauen – und zwar kostenlos. Der Sender Eurosport konnte sich die Exklusiv-Rechte für das Tennis-Turnier bis 2031 sichern. Wegen der Fülle an Matches wird der Grand-Slam sowohl auf den Kanälen Eurosport 1 und Eurosport 2 gezeigt.

Die Australian Open 2023 können auch über das Internet empfangen werden. Eurosport bietet neben seinem TV-Programm auch einen Live-Stream an. Während das Empfangen der Sender auf dem Fernseher kostenfrei ist, müssen Nutzer der Streaming-Variante bezahlen. Eine wichtige Änderung dabei: Der altbekannte Eurosport Player läuft in der ersten Januar-Hälfte aus. Das Streaming-Programm wird nun über den Anbieter discovery+ empfangen.

Bei Kundinnen und Kunden des Sportstreaming-Anbieters DAZN sind die beiden Kanäle Eurosport 1 und Eurosport 2 in jedem Abonnement enthalten und können kostenfrei genutzt werden. (aa)