Becker kommentiert Australian Open wieder für Eurosport

Boris Becker wird wieder die Australian Open als Tennis-Experte für Eurosport kommentieren. © Kirsty O'connor/PA Wire/dpa

Boris Becker (55) wird beim ersten Grand-Slam-Turnier des Jahres wieder für den TV-Sender Eurosport arbeiten.

Berlin - Wie Warner Bros. Discovery bestätigte, wird der ehemalige Tennis-Star bei den Australian Open vom 16. bis 29. Januar das Topspiel des Tages kommentieren sowie in der Sendung „Matchball Becker“ die zwei wichtigsten Spiele analysieren. Die „Bild“ hatte zuvor darüber berichtet.

Becker hatte bereits vor dem Antreten seiner Gefängnisstrafe in Großbritannien als Experte für den TV-Sender gearbeitet. Zum letzten Mal war er vor einem Jahr beim ersten Grand-Slam-Turnier des Jahres im Eurosport-Einsatz gewesen. Becker wird diesmal laut „Bild“ allerdings nicht in Australien sein, sondern das Turniergeschehen vom Studio in München aus kommentieren.

Becker war während seiner Haftzeit von Mischa Zverev, dem Bruder von Tennis-Olympiasieger Alexander Zverev, bei Eurosport vertreten worden. Becker war Ende April von einem Gericht in London zu zweieinhalb Jahren Haft verurteilt worden, weil er Teile seines Vermögens in seinem Insolvenzverfahren nicht ordnungsgemäß angegeben hatte. Er war Mitte Dezember - nach 231 Tagen Haft - freigekommen. dpa