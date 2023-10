Neuer Job für Boris Becker? Tennis-Ikone trainiert mit Top-Star

Von: Luca Hartmann

Tennis-Legende Boris Becker könnte bald als Trainer auf den Platz zurückkehren. Er zeigte sich jetzt beim Training mit einem Top-Star der Szene.

Monaco – Bahnt sich für die deutsche Tennis-Ikone Boris Becker ein neuer Job und damit das Comeback des Jahres an? Darauf lässt aktuell eine Trainingsaufnahme des Dänen Holger Rune schließen. Der 20-Jährige bereitete sich zuletzt auf das ATP-Turnier in Stockholm vor – Becker war in Monaco mit dabei.

Holger Vitus Nødskov Rune Geboren: 29. April 2003 (Alter: 20 Jahre) in Kopenhagen, Dänemark Nationalität: Däne Weltranglistenposition: 6 Größte Erfolge: Sieger Paris-Master 2022

Tennis-Talent Holger Rune trainiert mit Boris Becker

Auf seinen Social-Media-Kanälen veröffentlichte die derzeitige Nummer Sechs der Weltrangliste Bilder von Becker, wie der Deutsche mit Schläger in der Hand beim Training des Dänen zuschaut. Auf einem gemeinsamen Gruppenfoto ist Becker außerdem zusammen mit Rune und dessen Langzeittrainer Lars Christensen zu sehen.

„Großartige Trainingswoche“, schrieb Rune zu den Aufnahmen aus Monaco. Am Montag beginnt das Turnier in der schwedischen Hauptstadt, der aufstrebende Däne hat zunächst ein Freilos und steigt am Mittwoch direkt ins Achtelfinale ein. Die Erwartungen sind hoch, im vergangenen Jahr konnte Rune das Turnier in Stockholm gewinnen.

Boris Becker (linkes Foto, Mitte) war im Training bei Tennis-Star Holger Rune (2.v.l.) zu Gast. © Instagram / holgerrune

Ausbleibender Erfolg bei Rune

In den letzten Wochen und Monaten blieb der Erfolg jedoch aus. Von seinen letzten sechs Spielen konnte Rune lediglich eins gewinnen, auch bei den US Open scheiterte er in der ersten Runde. Dort triumphierte übrigens Carlos Alcaraz und sorgte dort mit einem kuriosen Jubel für Aufsehen. Für den hochtalentierten 20-jährigen Rune zu wenig, der bislang von Christensen und von Ende 2022 bis April von Serena Williams’ Ex-Coach Patrick Mouratoglou trainiert wurde.

Doch aufgrund von Problemen im Trainerteam trennte sich Rune wieder von Mouratoglou, holte Christensen als Coach zurück. „Es hat einfach nicht geklappt. Jetzt ist es wichtig, dass Holger das richtige Team findet. Er hat entschieden, dass Patrick nicht mit dabei ist“, sagte Aneke Rune, die Mutter des Tennisprofis, zuletzt in der dänischen Tageszeitung Ekstra Bladet.

Becker vor Comeback als Trainer?

Boris Becker könnte das fehlende Puzzlestück sein, damit der Erfolg beim Dänen zurückkehrt. Zuletzt war der 55-Jährige von 2013 bis 2016 Trainer von Superstar Novak Djokovic, führte den Serben zu insgesamt sechs Grand-Slam-Siegen. Fachlich wäre Becker also auf jeden Fall ein Gewinn für das Team des 20-Jährigen.

Anders als Djokovis, steht Rune jedoch noch am Anfang seiner Karriere. Mit dem Gewinn des Paris-Masters 2022 zeigte er, welche Klasse in ihm steckt, bei den Grand-Slams kam er jedoch bislang nicht über das Viertelfinale hinaus. Außerdem gilt Rune als Heißsporn, fiel auch schon negativ auf der Tour auf.

Für Boris Becker könnte ein möglicher Trainerjob nach Haftstrafe und Insolvenz die erhoffte Rückkehr auf den Tennisplatz bedeuten. Zuletzt hatte Becker auch wieder als TV-Experte gearbeitet.