Boris Becker: Erst 500.000 Euro für TV-Interview, dann Heiratsantrag?

Teilen

Boris Becker sitzt nicht mehr im Gefängnis, ist ein freier Mann. Bald schon könnte er sich in anderer Hinsicht binden. Der Streit mit Oliver Pocher geht indes weiter.

München - Geht er an Weihnachten auf die Knie? Boris Becker will seiner Freundin Lilian de Carvalho Monteiro einen Heiratsantrag machen, schreibt die britische Zeitung The Sun. „Er ist sehr verliebt in Lilian. Er hat seinen Freunden gesagt, dass er um ihre Hand anhalten wird und dass sie ‚die Eine‘ ist“, zitiert die Sun einen Insider. Das Glück mit der Mitt-Dreißigerin (seiner dann dritten Frau) ist freilich nur das eine – Boris beherrschten gerade „gemischte Gefühle. Er ist begeistert und erleichtert, zu Weihnachten zu Hause zu sein“ – aber: Er wurde wohl als BBC-Kommentator entlassen.

Dazu kommen finanzielle Sorgen, schließlich saß er seine 230 Tage im Knast wegen einer Bankrotterklärung ab, bei der er Vermögenswerte versteckt hatte. Aus britischen Justizkreisen verlautete nun, dass er zwar bereits umgerechnet 488.000 Euro an den Insolvenzverwalter zurückgezahlt habe. Es fehlen jedoch 435.000 Euro! Die könnte er aus den Honoraren für sein am Dienstagabend geplantes Sat.1-Interview berappen.

Boris Becker: TV-Interview könnte ihm eine halbe Million bringen

Um die 500.000 Euro streicht er dafür angeblich ein, teilweise dürfte es laut der Times auch auf Englisch geführt werden, um eine Ausstrahlung auch in Großbritannien zu ermöglichen. Mit dem damit verdienten Geld wäre der 55-Jährige erst mal aus dem Schneider.

Fehlt nur noch ein Job für die Zukunft – und nach England darf er zunächst auch nicht reisen, das verbieten die Bedingungen seiner Abschiebung nach Deutschland vor Ende der eigentlichen Haftzeit. Seinen Sohn Amadeus kann er so bald nicht in dessen Heimat besuchen.

Seit Mitte 2020 ist Becker mit Lilian de Carvalho Monteiro liiert, einer in London als politische Risikoanalystin arbeitenden Tochter des früheren Verteidigungsministers von São Tomé and Príncipe. © Victoria Jones/dpa

Pocher: „Ich glaube nicht, dass es da jetzt große Reue geben wird“

Naheliegendste Verdienstmöglichkeit: die eigene Story immer weiter zu vermarkten. Das vermutet auch Beckers Intimfeind Oliver Pocher (44), der Becker extra eine Folge in seinem Podcast Die Pochers widmete: Darin sagt Pochers Frau Amira: „Er wird ein Buch schreiben und die Leute kaufen das, 100 prozentig.“

Die 30-Jährige traut dem gefallenen Tennis-Helden sogar zu, dass er die Zeit im Gefängnis genutzt hat, um sich selbst zu reflektieren – was Pocher höchstens zu einem Lächeln bringt: „Komplett, der wird jetzt total reflektiert aus dem Gefängnis kommen…“

Pocher vs. Becker: „Am Ende freut er sich doch über die Aufmerksamkeit“

Der Comedian ist Becker in herzlicher Abneigung verbunden, wurde von ihm verklagt, weil er ihn in einer Show in seiner Ehre verletzt habe. Die Klage wurde abgewiesen, Becker hat aber schon Berufung angekündigt.

Zurückhalten wird sich Pocher in der Beurteilung des dreifachen Wimbledonsiegers auch weiter nicht, im Podcast sagt er über Becker: „Ich glaube nicht, dass es da jetzt große Reue geben wird. Die wird er verkaufen, aber so richtige Reue gibt es ja nicht. Es wird sich alleine daran zeigen, wohin das ganze Geld geht, das er jetzt verdient. Und dann gibt es wieder einen Berater und einen Anwalt, mit denen am Ende alles wieder vorbeigemauschelt wird. Am Ende freut er sich doch über die Aufmerksamkeit.“