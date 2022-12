Becker erklärt, wie er bei seiner Rückkehr alle täuschte – Morddrohung-Story treibt ihm Tränen in die Augen

Interview im News-Ticker

Wenige Tage nach seiner Abschiebung stellt sich Boris Becker vor die Kameras. In einem exklusiven Fernsehinterview spricht er über seine Zeit im Gefängnis. Der News-Ticker.

Update vom 20. Dezember, 22.49 Uhr: Die Reaktionen auf das Becker-Interview ließen natürlich nicht lange auf sich warten. Es gab Zuspruch und Mitleid für den ehemaligen Grand-Slam-Sieger. Einige Fans kauften Boris Becker die Emotionalität aber nicht ab.

Update, 22.34 Uhr: Gätjen will wissen, ob eine nächste Hochzeit mit Lilian ansteht. Die Frage will Becker nicht beantworten, er hoffe aber, dass Lilian „für immer“ an seiner Seite bleibe. Wo glaubt Becker, sei er mit 65 Jahren? „Umringt von meinen Kindern. Ich hoffe, es kommen noch ein paar dazu. Ich bin ein Familienmensch“, sagt Becker und wieder schießen ihm die Tränen in die Augen. „Alles was mich motiviert, ist aufgrund meiner Kinder“. Außerdem wolle er „in Frieden und Freiheit und glücklich meinen Lebensabend verbringen darf – gerne auch mit dir“, sagt Becker und zeigt in Richtung Partnerin Lilian, die ganz in der Nähe sitzt. Er glaube, dass er nach dem Gefängnis „ein besserer Mann bin, als vorher“. Damit endet das Interview.

Update, 22.29 Uhr: Beckers ersten Tage nach der Haftentlassung: „Erstmal bin ich donnerstags im Haus geblieben“. Die Tage danach hätten ihn befreundete Ärzte erstmal wieder fit gemacht. Er sei „im privaten Kreis“ geblieben. Verstecken habe er sich aber nicht mehr wollen. Erst am Tag vor dem Interview sei er nach München gekommen, erst dort im Hotel hätten ihn einige mitbekommen. „Aber jetzt ist es mir egal, ich bin ein freier Mann“. Er könne jetzt „zum ersten Mal nachdenken, was ich mit dem Rest meines Lebens mache.“ Er wolle noch gute 25 Jahre vor sich haben er wisse nicht wo hin er gehe. „Ich glaube nicht Deutschland“, da er seine Privatsphäre schätze und er glaube, das schaffe er hier nicht. Er habe Ideen, was er mache. „Aber ich bin vorsichtig geworden mit Aussagen über die Zukunft.“

Verwirrung um Boris Beckers Deutschland-Rückker: Ex-Tennis-Star verrät, wie er alle täuschte

Update, 22.14 Uhr: Becker erklärt seine Haftentlassung und besonders die Rückkehr nach Deutschland, um die es zunächst viel Verwirrung gab: „Das grüne Licht habe ich am Montag, 12.12. bekommen“. Da sei klar gewesen, dass er am 15. Dezember mit einer Privatmaschine nach Deutschland geflogen wird. Er habe die Nacht davor nicht geschlafen. Seine Bücher, Turnschuhe, Klamotten habe er verschenkt. Es habe auch nur einen kleinen Kreis gehabt, der wusste, dass er fliege. Die Maschine habe er aus Geldmangel nicht bezahlen können. Ein Freund habe ihm das arrangiert.

Er sei nach Stuttgart geflogen: „Weil ich der Meinung war, ich lebe in München oder Frankfurt, es erwartet mich keiner in Stuttgart. Ich wollte nicht vor Fotografen ankommen. Und das ist uns gelungen.“ In Deutschland habe er dann ein Bier getrunken. „Und glaube mir, das war das beste Bier in meinem Leben“.

Update, 22.12 Uhr: „Ich habe gelernt, dass ich deutlich vorsichtiger sein muss mit meinen sogenannten Beratern oder guten Freunden und werde keinen Vertrag mehr unterschreiben, ohne, dass ich ihn verstanden habe“, erklärt Becker. Er habe sich mittlerweile ein „komplett neues Umfeld geschaffen“. Die Gefängnisstrafe sei „der letzte Schritt gewesen, die Veränderung ist aber schon vorher passiert“. Sein neues Umfeld stehe nicht derartig in der Öffentlichkeit und schätze ihn viel mehr als Mensch. „Wer mir in meiner schlimmsten Krise beigestanden hat, ich glaube der ist gut“. Sein Neuanfang sei „gestartet 2017, als ich mein Leben deutlich umkrempeln musste“.

Update, 22.03 Uhr: „Geld war noch nie meine Motivation“, erklärt Becker – und dennoch war es der Grund, weshalb er nun hinter Gittern saß. „Jetzt hat mich das ins Gefängnis gebracht, deshalb war das für mich eine teure Lehre“, erklärt der Ex-Tennisprofi weiter. „Ich habe bis 2017 alle Rechnungen bezahlen können“, erklärt Becker. Eine Schuld wollte eine Privatbank dann aber per Gericht zurück bekommen. Der Streit eskalierte schlussendlich, Becker wurde im Sommer 2017 für insolvent erklärt.

Boris Becker zeigt in Interview Reue und gesteht ein: „Ich glaube, das Gefängnis war gut für mich“

Update, 21.51 Uhr: „Während der Zeit war es die schlimmste Zeit meines Lebens. Das klingt jetzt komisch, aber vielleicht habe ich das gebraucht“, sagt Becker. Er habe seine „Fehler eingesehen. Ich habe über Jahre Fehler gemacht, falsche Freunde gehabt, war nicht organisiert genug, habe falschen Leuten zugehört, mich treiben lassen, war faul. Man wird bequem, fett, ist nicht der gleiche. Ich glaube, dieser Gefängnisaufenthalt hat ich zurückgeholt“, gesteht er ein. Die Aufgabe sei nun, diese zweite Chance zu nutzen und diesen Weg nicht mehr zu verlassen. „Ich glaube, das Gefängnis war gut für mich“.

Update, 21.47 Uhr: Wie ist eine Nacht im Gefängnis? „Ein Gräuel. Die Geräusche von anderen Gefangenen, die gefleht haben, die sich verletzt haben, Schimpfwörtern miteinander ausgetauscht haben. Ich ging nach drei Tagen zum Wärter und sagte ‚ich bin im Irrenhaus‘ und er sagte ‚da hast du recht‘“. Mit Schlaf sei da in den ersten Tagen nicht viel gewesen. Im zweiten Gefängnis sei Becker nach drei Monaten aber zum Glück in einen Flügel für Arbeiter gekommen, weil er dort als Fitnesstrainer gerabeitet habe und Philosophie gelehrt habe.

+ Steven Gätjen interviewte Boris Becker exklusiv kurz nach seiner Haft-Entlassung. © Screenshot Sat.1

Becker spricht über Beziehung zu seinen Ex-Frauen – und überrascht mit Namensgeständnis zu Lilly

Update, 21.43 Uhr: Gätjen will die Beziehungen zu seinen Ex-Frauen beleuchten. Zu Barbara sagt Becker, sie können stolz sein, dass sie nach der Scheidung so gut weiter gemacht hätten. „Wir sind entspannt, wir sind aber nicht ganz so eng verbunden, wie man es jetzt vielleicht in Deutschland meint“. „Sharlely - sie hat mich gebeten, sie mit ihrem richtigen Namen, nicht mehr Lilly anzusprechen, da das ein Name, war, den ich ihr gegeben habe - sie hat sich ein paar Mal zu Wort gemeldet. Da muss jetzt jeder wissen, ob das richtig war oder nicht.“

Update, 21.38 Uhr: „Ich hatte nicht einen Moment, wo ich das Gefühl hatte, da bricht etwas auseinander“, erklärt Becker, dass die Liebe zu und auch von seiner Lilian im Gefängnis nicht nachgelassen hat. „Ich wollte nicht, dass ein zwölfjähriger Sohn seinen Vater im Gefängnis besucht“, schildert das einstige Tennis-Ass einen besonders schweren Gedanken über den wenigen Kontakt zu seinem Sohn Amadeus. Er habe aber „noch nie so oft und regelmäßig mit meiner Tochter gesprochen wie im Gefängnis“, weiß auch der Tennis-Star über einen neuen Part in der Beziehung zu Tochter Anna Ermakova.

Update, 21.24 Uhr: Viele Briefe habe Becker im Knast gekriegt, auch von Leuten, von denen er das nicht erwartet habe. „Michael Stich hat mir einen drei Seiten langen Brief geschrieben. Tolle Worte gefunden. Hätte ich so nicht erwartet“, berichtet Becker und ihm schießen erneut die Tränen in die Augen.

Tennis-Legende wählt in Interview Knast-Krieg-Vergleich – Becker-Satz stößt Zuschauern sauer auf

Update, 21.19 Uhr: Beckers 55. Geburtstag im Gefängnis: Wie ist das? „Auch schwierig“, gesteht er ein. „Ich habe drei unterschiedliche Kuchen bekommen. Das habe ich nicht mal in der Freiheit bekommen“, berichtet er von seinem Ehrentag am 22. November. Gätjen will im Interview wissen, ob diese Kuchen eine Bedeutung haben.

„Die mussten von ihrem knappen Geld was abzapfen und mir das schenken. Da ist ein anderes Miteinander, da ist man wirklich gleich. Ich hab so ein Miteinander mit anderen Menschen in Freiheit kaum erlebt. Man schmeißt alles in den Hut, was man eben hat: Klamotten, Schuhe, Zucker, Salz, ne Cola. Das hat so ein bisschen was - was ich gehört habe - wie wenn man zusammen im Krieg war“, wird Becker pathetisch, der hofft, weitere Mitinsassen bald in Freiheit treffen zu können. Übrigens: Der Krieg-Knast-Vergleich kommt bei den Zuschauern auf Twitter nicht gut an.

Boris Becker im Interview: Jürgen Klopp und Johannes B. Kerner dürfen nicht ins Gefängnis

Update, 21.14 Uhr: Es gab eine Liste von Personen, die ihn nicht besuchen durften. Unter anderem standen dort Beckers gute Freunde Jürgen Klopp und Johannes B. Kerner drauf. Klopp etwa durfte aber nicht ins Gefängnis kommen, da man sich um die Sicherheit des Liverpool-Trainers gesorgt habe.

Update, 21.08 Uhr: Becker erzählt über seinen Knast-Job als Mathe- und Englisch-Lehrer. Das habe ihm den Alltag erleichtert. „Du wirst wahnsinnig, da wird die Psyche wirklich schwierig. Durch den Job hat sich mein Leben etwas normalisiert“.

„Der wollte mich umbringen“: Becker schildert heftige Gefängnis-Szene – dann kommen ihm die Tränen

Update, 20.52 Uhr: Gätjen will wissen, ob Beckers Leben zu Beginn in Wandsworth in Gefahr gewesen sei. Es habe eine Situation mit einem Mithäftling erlebt, der „an meine Kohle wollte“. Er habe angefangen, Becker leicht zu erpresse. „Wenn ich ihm nichts zahle, dann zeigt er‘s mir“, habe derjenige ihm gesagt. Im zweiten Gefängnis „wollte mich ein Häftling umbringen“, erzählt Becker. „Der konnte nicht verstehen, dass ich so organisiert war, auch mit schwarzen Gefangenen - da muss ich meinen Zellennachbar Ike nennen - dass wir uns geholfen haben. Ich durfte in seine und er durfte in meine Zelle gehen.“

Der konnte nicht glauben, dass der schwarze Ike mit mir so umgeht. Der wollte mir an die Wäsche und hat erklärt, was er „alles mit mir machen will“, berichtet Becker. Allerdings habe derjenige Beckers Stellung im Gefängnis unterschätzt, aufgrund welcher andere ihn verteidigten. Derjenige habe sich am nächsten Tag vor Becker in der Wäscherei „zu Boden geworfen und entschuldigt. Ich habe ihn umarmt und gesagt, dass ich großen Respekt vor ihm habe“. Dann werden Beckers Augen wieder feucht, er brauche jetzt erst eine Minute, um klarzukommen.

+ Boris Bäcker im Interview den Tränen nah. © Screenshot Sat.1

Boris Becker im Sat.1-Interview: Die ersten Tage im Knast für die Tennis-Legende

Update, 20.47 Uhr: Die ersten Tage im Knast. Man bekommt am ersten Abend Bettzeug, ein kleines Handtuch und etwas essen erklärt der Ex-Tennisprofi. Um 20 Uhr sei die Zelle zugegangen. „Und das war‘s. Keiner hat mich über die Abläufe informiert, wann die Zelle wieder aufging, wann man etwas zu essen oder zu trinken kriegt“. „Wenn die Zellentür zugeht: Die ganze Welt bricht plötzlich zusammen. Das ist der schwierigste Moment, den ich in meinem Leben je hatte“, erklärt Becker, der nicht geweint habe, aber „verzweifelt“ gewesen sei, Angst gehabt habe.

Becker-Interview live: Tennis-Star räumt mit Knast-Klischee auf

Update, 20.41 Uhr: Becker räumt mit einem Gefängnis-Klischee auf: Dem Duschen. „Du siehst da niemanden nackt“, erklärt er. Außerdem berichtet er, dass er als „High Risk“ eingeschätzt wurde. Darunter fallen „Kinderschänder, Mörder oder eben etwa Leute, die etwas zu verlieren haben“. Deshalb hätte er eine Einzelzelle und eine gewisse Sicherheit genossen, das habe aber nichts mit seinem Namen zu tun gehabt.

Update, 20.38 Uhr: „Extrem schmutzig, extrem gefährlich. Mörder, Kinderschänder, Drogenhändler, alles ist hier Zelle an Zelle“, erklärt Becker die Zustände im Gefängnis Wandsworth. „Da geht‘s ums nackte Überleben. Jeden Tag gehst du raus aus deiner Zelle und musst aufpassen auf deine Haut. Die Wächter tun es nicht“. Drastisch-eindrückliche Beschreibung.

Bei Verabschiedung mit Lilian ist Becker im Interview erstmals den Tränen nah

Update, 20.35 Uhr: Becker erzählt, er habe seiner Lilian gesagt: „Du musst nicht auf mich warten. Ich weiß nicht wie lange ich weg bin. Dann hat sie gesagt: ‚Rede nicht so einen Schei*‘“. Sie habe ihm gesagt, man schaffe das gemeinsam. Dann versagt Becker die Stimme, augenscheinlich den Tränen nah hält er ein paar Sekunden inne.

Update, 20.33 Uhr: Zum Tag des Urteils am 29. April 2022, übrigens der Geburtstag von Beckers Partnerin Lilian. Tückisch: „Ich kann mich nicht mehr von meinen Liebsten verabschieden, ich gehe direkt in den Keller. Wenn die Richterin sagt, ich bin schuldig, werde ich sofort abgeführt. Brutaler geht‘s kaum“, erklärt Becker. Auf eine Trennung von seinen Liebsten habe er sich möglichst vorbereitet. „Da hilft der Spiegel im Badezimmer sehr, in dem man sich jeden Tag anschaut und mit sich Tacheles redet.“

Update, 20.28 Uhr: Becker bilanziert sein Verfahren. „Natürlich habe ich offen, emotional und ehrlich versucht meine Unschuld zu erklären“, gibt er an. Er habe sich selber zunächst für nicht schuldig gesehen. „Vielleicht habe ich nicht genug Reue gezeigt“, zieht er als Fazit zur Verhandlung. „Es hätte besser laufen können, aber auch viel schlechter“. Dann redet Becker über die Jury: „Die wussten gar nicht, wer ich war“, da viele davon unter 30 Jahre alt gewesen seien. Dass eine Jury derart neutral sei, sei aber doch richtig hakt Gätjen ein.

Vorher-Nachher-Vergleich überrascht Becker: „Gleicher Mensch, zwei verschiedene Leben“

Update, 20.22 Uhr: Vorher-Nachher-Bildervergleich: Becker beschreibt es mit „der gleiche Mensch, aber zwei verschiedene Leben“. Er sei mit 97 Kilogramm ins Gefängnis gekommen, zwischenzeitlich bei 90 Kilo gewesen, mittlerweile seien es wieder ein paar mehr. Er sei „erstmals in meinem Leben mit Hunger ins Bett gegangen“. Auch auf seine Zigarren und auf Alkohol habe er verzichtet. „Meiner Gesundheit tat der Gefängnisaufenthalt also sicherlich gut“, bilanziert Becker.

Update, 20.21 Uhr: Gätjen kündigt das „ehrlichste Interview in Boris‘ Karriere“ an. Damit beginnt das Gespräch. Ein sichtlich dünnerer, nicht mehr so stark blondierter Becker ergreift das Wort. „Natürlich war ich schuldig“. 25 von 29 Anklagepunkten habe er gewonnen, die anderen vier verloren. Ein Grund für seine Geldunterschlagung sei gewesen, dass er das Haus seiner Mutter in Laim und eine Hypothek geheim gehalten habe. „Und Geld überwiesen hast an deine Ex-Frauen“, hakt Gätjen ein. Becker gerät zum ersten Mal ins Stottern.

Update, 20.15 Uhr: Das Gespräch mit dem „berühmtesten Ex-Häftling“ (Zitat Moderator Gätjen) beginnt. Sohn Noah und Lebensgefährtin Lilian begleiteten den ehemaligen Tennis-Star übrigens zum Dreh nach München. Zunächst gibt es aber einen Rückblick auf Gätjens persönlichen Besuch bei Becker im Londoner Gefängnis. Eigentlich sollte er dort 30 Monate insitzen, im Endeffekt wurden es acht Monate. Auch, weil die britische Justiz wegen überfüllter Gefängnisse ausländische Insassen abschob. Davon „profitierte“ im Endeffekt auch Boris Becker.

Update vom 20. Dezember, 20.07 Uhr: In wenigen Minuten geht es los. Wir begleiten die Interview-Ausstrahlung für Sie im Live-Ticker.

Update vom 20. Dezember, 19.15 Uhr: Noch eine Stunde, bis Beckers großes Interview in Sat.1 startet. Vorab hat sein Biograf Christian Schommers seine Einschätzungen und Erwartungen zum Gespräch geteilt. Schommers gab bei focus.de an, er glaube, Becker werde „ganz offen über seine Zeit im Gefängnis“ reden. Die Tennis-Legende sei „bereit, die Wahrheit zu sagen“ und er habe „seine Lektion gelernt“.

Schommers ist sich demnach sicher, dass der ehemalige Wimbledon-Sieger seine Fehler eingesehen habe und „sein Leben wieder in den Griff bekommt“. Helfen werde ihm dabei auch sein stabiles Umfeld, er habe „Glück, eine Lebensgefährtin wie Lilian an seiner Seite zu haben“, so der Biograf weiter zu focus.de.

Boris-Becker-Interview als „Märchenstunde“? Exklusiv-Gespräch polarisiert bereits vor Start

Update vom 20. Dezember, 18.24 Uhr: Das Sat.1-Interview von Boris Becker polarisiert bereits vor dem Start. Medienexperte Ferris Bühler etwa zweifelte gegenüber dem Portal watson daran, dass die Fragen im Gespräch nicht vorab abgesprochen wurden. Auch die Internet-User beschäftigt ebenjene Sorge. Auf Twitter befürchtet jemand durch Absprachen eine „Verbrecher-Märchenstunde“. „Ohhhh neeeeee... Einen Abend Comedy-Märchenstunde mit Pocher, dann Verbrecher-Märchenstunde mit Boris Becker“, schreibt der Twitterer und fügt noch an: „Sat.1 fällt gar nix mehr ein“.

Interview mit Boris Becker live: Sat.1-Sendung mit Tennis-Legende nur „Verbrecher-Märchenstunde“

Ein weiterer User vergleicht das Gespräch mit der kürzlich geendeten Fußball-WM. Das Schauen des Turniers in Katar sei genau wie das Becker-Interview einzuschalten: „Gucken fühlt sich einfach nicht richtig an“. Ebenfalls staunen bereits einige über die üppige Gage, die Becker für seine exklusiven Auskünfte erhalten soll. „500.000 € für eine Laberstunde“ ist nur einer der Kommentare zur angeblichen Summe, die die Tennis-Legende Boris Becker für das Interview bei Sat.1 einstreicht.

Tennis-Legende plant schon nächsten großen Auftritt: Becker will zu Filmfestival-Premiere

Update vom 20. Dezember, 16.11 Uhr: Nächste Film-News zur Tennis-Legende, verbunden mit dem nächsten großen Auftritt: Eine Dokumentation über Boris Becker feiert auf der kommenden Berlinale Premiere. Das teilte die Pressestelle des Filmfestivals am Dienstag mit. Nach derzeitigem Stand wird der frühere Tennis-Star (55) auch auf der Berlinale erwartet.

Der oscarprämierte Filmemacher Alex Gibney hat Becker, der vergangene Woche nach Deutschland zurückgekehrt ist, für die Doku längere Zeit begleitet - bis zu dessen Verurteilung. Becker saß monatelang in Großbritannien im Gefängnis, weil er seinen Insolvenzverwaltern Vermögenswerte in Millionenhöhe verschwiegen hatte. In dem Dokumentarfilm beweise Gibney wieder einmal, wie gut er die Kunst des Storytelling beherrsche, hieß es von der Berlinale über die „Untitled Boris Becker Documentary“, die in Berlin Weltpremiere feiern wird.

+ Boris Becker im Sat.1-Interview mit Steven Gätjen. © Nadine Rupp/Sat.1/dpa

Boris Becker Interview live auf Sat.1: Bild veröffentlicht vorab Auszüge

Update vom 20. Dezember, 14.19 Uhr: Die Bild veröffentlichte erste Auszüge aus dem Sat.1-Interview mit Boris Becker. Die Tennis-Legende berichtet darin über seine Zeit hinter Gittern. „Im Gefängnis bist du niemand. Du bist nur eine Nummer. Meine war A2923EV. Ich wurde nicht Boris genannt. Ich war eine Nummer. Und es interessiert sie einen Scheißdreck, wer du bist“, so Becker.

Der 55-Jährige habe positive Lehren aus der Haft gezogen: „Ich glaube, ich habe den Menschen in mir wiederentdeckt, der ich einmal war. Ich habe eine harte Lektion gelernt. Eine sehr teure. Eine sehr schmerzhafte. Aber das Ganze hat mich etwas Wichtiges und Gutes gelehrt. Und manche Dinge passieren aus gutem Grund.“

Seine Abschiebung nach Deutschland konnte er kaum erwarten. „Ich saß ab sechs Uhr in der Früh auf meiner Bettkante und hoffte, dass die Zellentür aufgeht. Sie kamen um halb acht, schlossen auf und fragten: ,Bist du fertig?’ Ich sagte: ‚Los geht’s!‘ Ich hatte auch schon alles gepackt.“

Steven Gätjen verrät ersten Eindruck von Boris Becker: Er sprach schon im Gefängnis mit ihm

Update vom 20. Dezember, 10.20 Uhr: Steven Gätjen interviewte den frisch aus der Haft in England entlassenen Boris Becker. Im Sat.1-Interview spricht der Moderator vorab über das am Dienstagabend ausgestrahlte Gespräch.

„Ich glaube, dass Boris Becker wirklich willens ist, aufzuräumen und Dinge klarzustellen“, erklärt er. „Als ich ihn im Gefängnis besuchte, hat mich ein sehr schlanker Boris Becker mit einem Lächeln im Gesicht begrüßt. Er war sehr emotional, insbesondere in den Momenten, in denen er über seine Zeit in der ersten Haftanstalt Wandsworth sprach.“

+ Steven Gätjen besuchte Boris Becker im Gefängnis und sprach in einem Interview mit ihm. © Gerald Matzka/Jörg Carstensen/dpa

Es sei ihm extrem wichtig gewesen, klarzumachen, dass er in der Haft keinen Promibonus genossen hat. „Ich hatte auf jeden Fall den Eindruck, dass ihn diese Erfahrung wirklich mitgenommen hat“, sagt Gätjen.

Wie die Bild erfahren haben will, sei Becker seinen Knast-Kumpels in guter Erinnerung geblieben. Die Zeitung zitiert einen Ex-Häftling: „Wandsworth ist das schlimmste Gefängnis Englands. Doch Boris Becker hatte das Glück, nach zwei Wochen als Lehrer für Deutsch und Mathe arbeiten zu dürfen.“

Boris Becker äußerlich verändert - schlanker und kantiger im Gesicht

Update vom 20. Dezember, 8.15 Uhr: Am Dienstagabend um 20.15 Uhr wird Boris Becker sein mit Spannung erwartetes Interview bei Sat.1 geben. Am Tag der Ausstrahlung veröffentlichte die Bild ein erstes Foto, das die Tennis-Legende beim Interview zeigt.

Becker hat sich äußerlich tatsächlich etwas verändert. Seine Haare sind nicht mehr wasserstoffblond, sondern eher kupferblond. Sein Gesicht ist etwas schlanker, kantiger geworden. Auf dem Foto trägt er einen schwarzen Anzug.

Boris Becker spricht über Zeit im Gefängnis

Erstmeldung vom 19. Dezember: München - Mitte vergangener Woche wurde die deutsche Tennis-Legende Boris Becker vorzeitig aus der Haft entlassen. Der Leimener war Ende April zu einer Gefängnisstrafe verurteilt worden, nachdem er Teile seines Vermögens in seinem Insolvenzverfahren nicht ordnungsgemäß angegeben hatte. Nach fast acht Monaten in zwei verschiedenen Haftanstalten wurde er nun abgeschoben, ein Privatsender kündigte daraufhin ein exklusives Interview für Dienstagabend an.

Boris Franz Becker Geboren: 22. November 1967 in Leimen Größte Erfolge: Wimbledon (1985, 1986, 1989), US Open (1989), Australian Open (1991, 1996); Olympia-Doppel-Gold (1992) Partnerin: Lilian de Carvalho Monteiro Kinder: Anna Ermakowa, Amadeus Benedict Edley Luis Becker, Noah Becker, Elias Becker

Boris Becker gibt Sat.1 nach seiner Entlassung ein exklusives Interview

Nur fünf Tage nach seiner Entlassung sowie der Rückkehr nach Deutschland am Donnerstag wird sich Becker bereits am Dienstag dem TV-Publikum stellen. Zur Prime Time um 20.15 Uhr spricht der 55-Jährige bei Sat.1 über die wohl schwerste Zeit in seinem bisherigen Leben, Moderator Steven Gätjen wird das Interview führen.

Gätjen, der Becker schon im Vorfeld des Interviews in der Haftanstalt Huntercombe besucht hatte, gab vor dem „Sat.1 Spezial. Boris Becker“ einen Ausblick auf das Gespräch mit dem sechsfachen Grand-Slam-Sieger (3x Wimbledon, 1x US Open, 2x Australien Open).

Boris Becker hatte „große Angst“: Moderator Steven Gätjen besuchte ihn bereits im Gefängnis

Die Gefängniszeit habe Becker „wirklich mitgenommen“, wird der Moderator in einer Mitteilung des Senders zitiert, auch über die Situation der Tennis-Ikone in der zweiten Haftanstalt Huntercombe sprach Gätjen ausführlich. „Dort sitzen ja nicht nur Menschen ein, die finanzielle Straftaten begangen haben, sondern auch Sexualstraftäter, Mörder und Menschen, die große Raubüberfälle begangen haben. Boris Becker erzählte mir, dass er große Angst davor hatte, in einer Sammelzelle zu landen“.

Die ersten Tage in Haft war Becker alleine gewesen, erzählt Gätjen. In dieser Zeit habe er keinen Kontakt zur Außenwelt gehabt, „mit einer Stunde Ausgang pro Tag“. Das einzige Ziel war für ihn zu diesem Zeitpunkt, „rauszukommen und zu arbeiten, Er wollte einfach nur an die frische Luft. Er hat gesagt, er hätte alles dafür gemacht“, erinnert sich der TV-Ansager.

+ Boris Becker wurde letzte Woche aus der Haft entlassen und nach Deutschland abgeschoben. © Tayfun Salci/imago

Gätjen über Boris Becker: „Will klarmachen, dass er keinen Promibonus genossen hat“

Becker machte laut Gätjen „den Eindruck, dass er sich die Erlebnisse der letzten Monate von der Seele reden wollte“. Zudem sei es ihm „extrem wichtig, klarzumachen, dass er in der Haft keinen Promibonus genossen hat“, ergänzt der ehemalige „Schlag den Raab“-Moderator.

Er erwartet einen Becker, „der sehr emotional und ehrlich über seine Zeit im Gefängnis sprechen wird, der aber auch sich und seine Situation intensiv reflektiert hat“. Weiter habe er in seiner Rolle als Reporter das Gefühl gehabt, „dass jemand vor mir sitzt, der einen Neuanfang anstrebt“. Angesichts des Austauschs zwischen dem Interviewer und dem gefallenen Sportstar ist ein gefühlsbetonter aber vor allem respektvoller Dialog zu erwarten. (ajr)

