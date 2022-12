Boris Becker berichtet unter Tränen von Todesangst im Knast: „Der wollte mich umbringen“

Von: Antonio José Riether

Während seines Gefängnisaufenthalts erlebte Boris Becker auch Situationen, in denen er um sein Leben fürchten musste. Im Sat.1-Interview sprach er ausführlich über zwei einschneidende Momente.

München - Seit vergangener Woche ist Boris Becker wieder in Freiheit. Nach seiner vorzeitigen Haftentlassung in England und der anschließenden Abschiebung nach Deutschland startet die Tennis-Legende nun offenbar einen Neuanfang. Infolgedessen nahm Becker die Chance wahr, seine Erlebnisse aus seiner schweren Zeit im Gefängnis in einem Fernsehinterview zu teilen. Dabei sprach der 55-Jährige auch über die Gefahren hinter Gittern.

Boris Becker dankt seinen Mithäftlingen: „Sie haben mein Leben gerettet“

Am Samstagabend fand auf Sat.1 die im Vorfeld groß angekündigte Spezialsendung mit Becker statt. Moderator Steven Gätjen, der den sechsfachen Grand-Slam-Sieger bereits in der Haftanstalt Huntercombe besucht hatte, leitete das Interview mit dem gefallenen Sportstar. Becker erzählte ohne Scheu von den unangenehmen Situationen, die er in den letzten knapp acht Monaten erlebt hatte.

In Wandsworth - der ersten von zwei Haftanstalten, in denen Becker in London untergebracht war - durchlebte er eine Zeit, in der er sich offenbar nicht sicher fühlte. Wie er im Interview berichtet, habe er dort den Schutz von drei Mithäftlingen gehabt. „Jake, Russell und Billy werde ich nie vergessen, sie haben in Wandsworth mein Leben gerettet, die haben echt auf mich aufgepasst. Wir waren eine verschworene Gang und haben die nächsten vier Wochen alles zusammen gemacht“, so Becker.

Boris Becker erzählt von Erpressungsversuchen: „Der wollte an meine Kohle“

In dieser Zeit hatte Becker offenkundig Angst, dass ihm etwas Böses widerfahren könnte. Auf Nachfrage von Gätjen holt der Leimener aus und erzählt von einer prekären Situation mit einem Mitinsassen, den er im Interview nur John nennt. „Der war in den ersten zwei, drei Wochen sehr nett zu mir, er saß schon 25 Jahre wegen mehrfachen Mordes. Der wollte aber an meine Kohle - oder dachte, ich könnte ihm Kohle zahlen“, erinnert sich Becker.

„Der hat dann angefangen, mich leicht zu erpressen. Wenn ich ihm das oder das nicht zahle, dann zeigt er‘s mir. Und der hat das auch schon vorher mit anderen gemacht. Vor dem wurde ich zum Beispiel beschützt“, erzählt Becker. „Der hat sich dann leider als sehr gefährlich entpuppt.“

Boris Becker schildert seine gefährlichste Situation: „Der wollte mich umbringen“

Doch dies war nicht die schlimmste Erfahrung für den dreifachen Wimbledon-Sieger. „In Huntercombe hatte ich mal wirklich eine sogenannte Altercation (dt. Auseinandersetzung, Anm. d. Red.) mit einem Häftling, der wollte mich umbringen“, so Becker. „Er saß auch schon über sechzehn Jahre im Gefängnis, man sagt ja, dass Gefangene nach sieben Jahren Probleme mit der Außenwelt haben und aufgrund psychischer Schäden eine Persönlichkeitsveränderung erleben“, erklärt die Tennis-Ikone.

Der betroffene Häftling habe „im Alter von 18 Jahren zwei Menschen umgebracht“, sei also gefährlich. „Und der konnte nicht verstehen, dass ich auch mit schwarzen Gefangenen - da muss ich meinen Zellennachbarn Ike nennen - so gut organisiert war, und wollte mir an die Wäsche“, berichtet Becker. Der Häftling habe ihm „verbal erklärt, was er mit mir machen wird“, der Angreifer habe die Position Beckers im Gefängnisflügel jedoch unterschätzt.

Boris Becker: Mitinsassen beschützten den Ex-Tennis-Star im Gefängnis

Nach seiner Attacke hätten sich die anderen Insassen hinter Becker gestellt. „Er hat ja laut gebrüllt, da sind die anderen Häftlinge sofort raus und haben ihn bedroht. Die zehn Häftlinge haben ihm gesagt: ‚Entweder du gehst raus, oder es gibt auf die Zwölf.‘“, schildert Becker die Lage. „Ich gezittert, hatte mein Essenstablett noch in der Hand“. Letztlich erwirkten die Mithäftlinge noch, dass sich der Angreifer beim Deutschen entschuldigte.

„Das waren die zwei Momente, in denen ich echt Angst um mein Leben hatte“, beschreibt der ehemalige Tennis-Star die beiden Anekdoten aus der Haft. Nun ist Becker wieder in Deutschland und arbeitet auf seinen Neustart hin, auch wenn er sich seine Zukunft nicht in der Bundesrepublik vorstellt. Sein emotionales Interview rief nicht nur postive Reaktionen hervor, im Netz gab es auch viel Hohn. (ajr)