Neuer Job für Boris Becker: Tennis-Legende feiert nach Knast-Entlassung sein TV-Comeback

Von: Antonio José Riether

Boris Becker ist nach seiner Haftstrafe wieder in Freiheit. Nach der langen Pause steigt der ehemalige Tennis-Profi wieder ins Berufsleben ein.

München - Mehr als sieben Monate verbrachte Boris Becker im vergangenen Jahr wegen Insolvenzverschleppung im Gefängnis. Die Tennis-Legende sprach bereits kurz nach der Haftentlassung in England samt Abschiebung nach Deutschland in einem Interview ehrlich und ausführlich über die Zeit hinter Gittern. Nun wurde bekannt, dass Becker nach seiner unfreiwilligen Pause in Kürze wieder als Fernsehexperte startet.

Boris Franz Becker Geboren: 22. November 1967 in Leimen Größte Erfolge: Wimbledon (1985, 1986, 1989), US Open (1989), Australian Open (1991, 1996); Olympia-Doppel-Gold (1992) Partnerin: Lilian de Carvalho Monteiro Kinder: Anna Ermakowa, Amadeus Benedict Edley Luis Becker, Noah Becker, Elias Becker

Boris Becker: Rückkehr zu TV-Sender Eurosport nach Haftentlassung

Der 55-Jährige wird künftig wieder in seinem alten Job beim Sportsender Eurosport arbeiten. Wie das Unternehmen Warner Bros. Discovery mitteilte, wird Becker bereits beim ersten Grand-Slam-Turnier des Jahres in Australien, das am 16. Januar startet, mit dabei sein. Der Leimener wird wohl wieder das Topspiel des Tages kommentieren, hinzu kommen Analysen der zwei wichtigsten Matches des Tages in seiner Sendung „Matchball Becker“.

Für Becker ist es ein Comeback, er war zuletzt vor einem Jahr beim ersten Grand-Slam-Turnier 2022 für Eurosport tätig. Allerdings wird der zweifache Australian-Open-Sieger diesmal trotz überschaubarer pandemischer Lage vor Ort nicht mit nach Down Under fliegen, sondern von Deutschland aus die Partien begleiten. Das Turnier muss Becker also vom Studio in München aus verfolgen und kommentieren.

Boris Becker wird nach seiner Zeit im Gefängnis wieder seiner Tätigkeit als Experte nachgehen. © Juergen Hasenkopf/imago

Boris Becker: Tennis-Legende wurde während Haftstrafe von Mischa Zverev vertreten

Während seiner mehrmonatigen Haft wurde Becker bei Eurosport von Mischa Zverev vertreten. Erstmals ersetzte der Ex-Tennisprofi und ältere Bruder von Tennis-Olympiasieger Alexander Zverev den dreifachen Wimbledon-Sieger im Mai 2022 während der French Open. Nach dem Becker-Comeback zum Jahresanfang ist noch nicht klar, wie es mit dem 35-Jährigen beim Sender weiter geht.

Becker, der Ende April von einem Gericht in London zu einer Gefängnisstrafe von zweieinhalb Jahren verurteilt worden war, kehrte nun deutlich früher als erwartet zurück. Nach 231 Tagen in zwei verschiedenen englischen Haftanstalten kam er Mitte Dezember frei, infolge seiner Abschiebung darf er jedoch nicht mehr nach Großbritannien einreisen. Beim Turnier in Wimbledon wird ein Einsatz vor Ort somit nicht möglich sein.

Boris Becker: Vor dem neuen Job gönnte sich die Tennis-Ikone einen Insel-Urlaub

Bevor Becker wieder mit der Wiederaufnahme seiner Tätigkeit bei Eurosport ins Berufsleben startet, gönnte er sich jedoch eine Auszeit. Auf São Tomé und Príncipe, dem Inselstaat, von dem seine Freundin Lilian de Carvalho Monteiro stammt, verbrachte er seinen ersten Urlaub nach der Entlassung aus der Haftanstalt und der überstürzten Rückkehr nach Deutschland.

Im Golf von Guinea feierte Becker auch den Jahreswechsel, über Instagram setzte er ein passendes Statement zu seiner aktuellen Verfassung ab und meint etwa: „Meine mentale Gesundheit ist besser als je zuvor“. Nun bleibt zu hoffen, dass Becker seine positive Laune bald auch auf die Eurosport-Zuschauer überträgt. (ajr)