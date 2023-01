Boris Becker: So sah er auch im Gefängnis Tennis-Spiele

Von: Antonio José Riether

Teilen

Bei den Australian Open feiert Boris Becker sein Comeback im TV. Der 55-Jährige erzählte nun, wie er sich aus dem Gefängnis Tennis-Matches ansehen konnte.

München – Für Boris Becker geht es nach langer Zeit wieder bergauf. Nach seiner Haftentlassung in England, wo er nach knapp acht Monate hinter Gittern verbrachte, ist der 55-Jährige seit Mitte Dezember zurück in Deutschland. Seit seiner Rückkehr ging Becker stets offen mit seinen Erlebnissen im Gefängnis um und gab einem Privatsender sogar ein großes Interview. Vor seinem geplanten Comeback als TV-Experte verriet er nun, wie er während seiner Haft Tennisspiele verfolgte.

Boris Franz Becker Geboren: 22. November 1967 in Leimen Größte Erfolge: Wimbledon (1985, 1986, 1989), US Open (1989), Australian Open (1991, 1996); Olympia-Doppel-Gold (1992) Partnerin: Lilian de Carvalho Monteiro Kinder: Anna Ermakowa, Amadeus Benedict Edley Luis Becker, Noah Becker, Elias Becker

Boris Becker verrät: So sah er während seiner Zeit im Gefängnis Tennis-Spiele

Becker wird bei den diesjährigen Australian Open, die am 16. Januar beginnen, wieder für Eurosport im Einsatz sein. Beim Sportsender wird der sechsfache Grand-Slam-Sieger, wie in den Jahren vor seiner Verurteilung, die Matches als Experte begleiten und kommentieren. Gegenüber Eurosport sprach er nun über die Erwartungen und seinen Tennis-Konsum während der acht Monate im Gefängnis.

„Es hat mir enorm gefehlt, Tennis ist schließlich meine größte Leidenschaft“, stellte der Becker fest. „Ich konnte nicht jedes Turnier verfolgen, aber ich habe die BBC und ITV bekommen. So konnte ich in Wimbledon jedes Match verfolgen und bei den US Open die Highlights“, erzählte er. „Bei den ATP Finals in Turin konnte ich das Endspiel verfolgen. Die wichtigsten Partien habe ich gesehen.“

Boris Becker und sein turbulentes Leben: Frauen, Skandale, Erfolge Fotostrecke ansehen

„Das wird genau unter die Lupe genommmen“: Boris Becker sorgt sich um eigene Kompetenz

Für seinen Job als Tennis-Fachmann ist es wichtig, auf dem Laufenden zu sein, weiß Becker. „Man erwartet Know-how von mir, Schlagfertigkeit. Ich hoffe, beides in den vergangenen Jahren gegeben zu haben. Das Gleiche erwarte ich selbst auch von mir“, meinte der zweimalige Australian-Open-Sieger.

Seiner Aufgabe ist sich Becker offenbar bewusst, auch über der Druck von außen macht sich der ehemalige Tennis-Star bereits intensiv Gedanken. „Es ist zudem eine Verantwortung, denn in den kommenden 14 Tagen werden viele verfolgen, was ich sage. Hat der Becker noch Ahnung, wie steht es um sein Talent im Kommentieren?“, sorgt sich der Leimener. „Weiß er, ob Zverev gespielt hat oder nicht, wie geht es Djokovic, ist Nadal weiterhin dabei? Das wird genau unter die Lupe genommen, was ich aber gewohnt bin.“

Boris Becker wird gibt bei den diesjährigen Australian Open sein Comeback bei Eurosport. © Axel Kammerer/imago

Vorbereitet ins TV-Comeback: Boris Becker hat „fleißig studiert“, wer in Melbourne dabei ist

Becker verspricht den Tennis-Fans trotz seiner Abwesenheit, sein „Bestes zu geben, um professionell rüberzukommen”. Seit seinem Einstieg als Eurosport-Experte sowie als Co-Kommentator bei den Australian Open 2017 sammelte er an der Seite von Matthias Stach viel Erfahrung. Nun will er dem Publikum beweisen, dass er auch nach seiner unfreiwilligen Auszeit noch der Alte ist.

Ab kommender Woche wird der viermalige Sportler des Jahres also wieder im Einsatz sein, im Interview strahlt er bereits viel Freude über seine Rückkehr aus. „Ich habe meine Hausaufgaben gemacht und fleißig studiert, wer in Melbourne mitspielen will und darf”, kündigt Becker an. Nun sollten seinen Worten aber auch Taten folgen. (ajr)