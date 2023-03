Skurriler Clip: Boris Becker nimmt sich bei neuem Werbe-Deal selbst aufs Korn

Von: Marco Büsselmann

Boris Becker hat einen Werbe-Deal mit einem Fenster-Onlineanbieter ergattert. Dabei beweist die Tennis-Legende in einem Clip offenbar jede Menge Selbstironie:

Tennis-Legende Boris Becker hat wohl den ersten großen Werbevertrag nach seiner Haftentlassung unterschrieben. Wie die Bild am Sonntag berichtet, wirbt der Leimener künftig für einen Internetversand, der Fenster verkauft. Demnach wird Becker in einem 30-sekündigen Werbespot zu sehen sein, der erstmals am 11. März während der ARD-Sportschau gezeigt werden soll.

Boris Becker wirft in neuem Werbe-Spot Geld aus dem Fenster

In dem Clip betritt Becker laut dem Bericht eine Villa und wirft anschließend Geldscheine aus dem Fenster. „Schmeißen Sie Ihr Geld nicht aus dem Fenster“, soll Becker anschließend sagen, berichtet HEIDELBERG24.

Der ehemalige Tennis-Star würde damit auf seine eigene Vergangenheit anspielen und somit viel Selbstironie beweisen, schließlich ist er im April vergangenen Jahres von einem Londoner Gericht wegen Insolvenzverschleppung zu einer zweieinhalbjährigen Haftstrafe verurteilt worden, wurde jedoch nach knapp acht Monaten wieder entlassen und nach Deutschland abgeschoben.

Boris Becker nimmt sich bei neuem Werbe-Deal selbst aufs Korn

„Geld ist und war mir wichtig, aber der Spot ist natürlich Satire und Selbstironie“, erklärt Becker gegenüber der BamS. Der Clip soll zudem als Warnung für andere dienen. „Dass ich Geld aus dem Fenster geworfen habe, ist richtig. Aber sich dann selbst auf die Schippe zu nehmen, um der jüngeren Generation zu empfehlen, es mir nicht nachzumachen, war mir wichtig“, so Becker.

Für Becker ist es nicht das erste Werbe-Projekt: Zu seiner aktiven Zeit hat er bereits Deals mit Mercedes, Puma oder AOL abgeschlossen. Letzterer („Bin ich schon drin?“) genießt bis heute Kult-Status. (mab)