Wimbledon 2023 heute live im TV und im Stream: So sehen Sie das Tennisturnier

Von: Stefan Schmid

Vom 3. bis zum 16. Juli steigt die 136. Auflage der Wimbledon Championships. Hier erfahren Sie, wo Sie das Tennisturnier live verfolgen können.

Wimbledon - Es ist so weit: Am 3. Juli startet das wohl prestigeträchtigste Tennisturnier der Welt und geht dabei in seine schon 136. Auflage. Mit von der Partie sind auch zehn deutsche Athlet:innen, wenn es ab Montag, 12.00 Uhr heißt, auf dem heiligen Rasen von Wimbledon den größtmöglichen Erfolg zu erringen. Die besten Chancen im deutschen Lager dürfte sich Alexander Zverev ausrechnen, der dem Turnier positiv entgegenblickt.

Wimbledon Championships 1. Runde: 3./4. Juli (Damen und Männer Einzel), 5./6. Juli (Doppel), 7./8. Juli (Mixed-Doppel) Finals: 13. Juli (Mixed-Doppel), 15. Juli (Damen Einzel, Männer-Doppel), 16. Juli (Männer Einzel, Damen-Doppel) Deutsche Teilnehmer:innen: Juli Niemeier, Tatjana Maria, Anna-Lena Friedsam, Tamara Korpatsch, Alexander Zverev, Oscar Otte, Daniel Altmaier, Maximilian Marterer, Dominik Koepfer, Yannick Hanfmann

Wimbledon 2023: Swiatek und Djokovic favorisiert

Auf die Sieger:innen von Wimbledon wartet wie jedes Jahr nicht nur eine Menge Prestige und ein entsprechender Pokal, den Gentlemen‘s Cup und die Venus Rosewater Dish, sondern auch ordentlich Preisgeld. Für die Siegerin und den Sieger im Einzel gibt es jeweils 2.749.036 Euro, 17.5 Prozent mehr als noch im Vorjahr.

Während bei den Männern die Favoritenrolle auf das hohe Preisgeld klar ist, stellt sich selbiges bei den Damen etwas unklarer dar. Der wegen seiner politischen Haltung umstrittene Serbe Novak Djokovic gilt als haushoher Favorit im Männer-Einzel und könnte mit einem Triumph im Finale seinen insgesamt achten Wimbledon-Sieg einfahren. Bei den Damen hingegen hat zwar die Weltranglistenerste Iga Swiatek laut Wettanbietern die besten Chancen, doch auch Vorjahressiegerin Jelena Rybakina gilt trotz gesundheitlicher Probleme als Favoritin.

Alexander Zverev bei seinem letzten Wimbledon-Auftritt 2021. © IMAGO/Dubreuil Corinne/ABACA

Wimbledon Championships 2023: Zverev fühlt sich „so gut wie selten“

Wo lassen sich die deutschen Spielerinnen und Spielern einordnen? Im Lager der Deutschen werden Alexander Zverev die besten Chancen auf ein möglichst langes Bestehen im Turnier eingeräumt. Der 26-Jährige zeigt sich zwei Tage vor seinem Auftaktmatch gegen Gijs Brouwer (4. Juli, 12.00 Uhr) optimistisch und verrät, sich so gut auf Rasen zu fühlen, „wie ich mich selten gefühlt habe“. Das dürfte auch nötig sein, denn Zverev, ist in der Vergangenheit nie über das Wimbledon-Achtelfinale hinausgekommen.

Bei den deutschen Damen gibt es mit Tatjana Maria zwar eine Spielerin, die 2022 bis ins Halbfinale vorstoßen konnte, eine Wiederholung des Erfolges gilt allerdings als unwahrscheinlich. An mangelnder Vorbereitung wird es bei der 34-Jährigen nicht scheitern, die wie schon im vergangenen Jahr viele Matches auf Rasen absolvierte – zuletzt gegen Iga Swiatek in Bad Homburg, wo Maria mit 7:5, 2:6 und 0:6 nach drei Sätzen den Kürzeren zog.

Die Wimbledon Championships beginnen am 3. Juli und enden am 16. Juli. Wir sagen Ihnen, wie Sie die Tennis-Matches live im TV und Live-Stream verfolgen können.

Wimbledon 2023: Tennis-Klassiker live im Free-TV?

Die 136. Auflage der Wimbledon Championships wird nicht live und in voller Länge im Free-TV übertragen.

wird nicht live und in voller Länge im Free-TV übertragen. Für die Übertragung der Matches aus Wimbledon ist Pay-TV-Anbieter Sky verantwortlich. Der Sender berichtet ab dem 3. Juli täglich auf bis zu fünf Sendern gleichzeitig von dem prestigeträchtigen Tennisturnier.

Wimbledon Championships 2023 im Live-Stream von WOW

Alternativ können Inhaber eines Pay-TV-Abos von Sky die Berichterstattung und die Spiele aus Wimbledon auch über den Live-Stream bei WOW TV verfolgen.

die Berichterstattung und die Spiele aus Wimbledon auch über den verfolgen. Außerdem streamen Bild beziehungsweise Sportbild von der ersten Runde bis zum Viertelfinale jeweils ein Spiel von Sky kostenlos. Jede Spielerin oder jeder Spieler wird allerdings nur einmal zu sehen sein können.

beziehungsweise von der jeweils ein Spiel von kostenlos. Jede Spielerin oder jeder Spieler wird allerdings nur einmal zu sehen sein können. Den Auftakt der Bild-Streams macht das Erstrundenmatch zwischen Alexander Zverev und Gijs Brouwer.

(sch mit dpa)