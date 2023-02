Deutsches Davis-Cup-Team mit Zverev und Otte gegen Schweiz

Alexander Zverev (l) und sein Bruder Mischa sitzen auf der Tribüne. In Trier gibt der Olympiasieger sein Comeback im deutschen Davis-Cup-Team. © Frank Molter/dpa

Alexander Zverev feiert nach einem Jahr Pause sein Comeback im deutschen Davis-Cup-Team.

Trier - Der Tennis-Olympiasieger trifft in der Qualifikationspartie gegen die Schweiz am Freitag in Trier im zweiten Einzel auf den Schweizer Routinier Stan Wawrinka. Zuvor (17.00 Uhr) spielen Oscar Otte und die Schweizer Nummer eins Marc-Andrea Hüsler gegeneinander.

Am Samstag (13.00 Uhr) steht dann zunächst das Doppel an, ehe Zverev gegen Hüsler und danach Otte gegen Wawrinka spielt. Änderungen für den Samstag sind bis kurz vor Beginn der jeweiligen Spiele noch möglich. Der Gewinner des Duells qualifiziert sich für die Gruppenphase Mitte September. dpa