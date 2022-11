Djokovic beendet Tennis-Jahr als Fünfter

Teilen

Der Serbe Novak Djokovic feiert nach dem Gewinn des ersten Satzes im ATP-Final. © Antonio Calanni/AP/dpa

Dank seines Triumphs in Turin hat sich ATP-Finals-Sieger Novak Djokovic in der Weltrangliste um drei Plätze verbessert und beendet das Tennis-Jahr auf Position fünf.

Turin - Der serbische Topstar hatte am Sonntag den Jahresabschluss der acht besten Profis der Saison mit einem 7:5, 6:3 gegen den neuen norwegischen Weltranglisten-Dritten Casper Ruud für sich entschieden und damit auch ein Zeichen für seine Ambitionen 2023 gesetzt.

„Ich bin super glücklich, die Saison so zu beenden - mit einer der größten Trophäen, die wir in unserem Sport haben. Weiter Geschichte zu schreiben, ist immer etwas, was mich motiviert, mein bestes Tennis zu spielen“, sagte der 35-Jährige nach einem „herausfordernden“ Jahr. In der kommenden Saison wird der Serbe an den Australian Open ab dem 16. Januar wieder teilnehmen und als Rekordchampion von Melbourne ein Topfavorit sein. Dieses Jahr hatte er weder bei den Australian Open noch bei den US Open antreten können, weil er nicht gegen das Coronavirus geimpft ist.

Als Weltranglisten-Erster wird der spanische US-Open-Sieger Carlos Alcaraz in die neue Saison gehen. Der 19-Jährige, jüngste Nummer eins zum Jahresende, hatte das Saisonfinale aufgrund einer Bauchmuskelverletzung verpasst und liegt vor seinem Landsmann Rafael Nadal. Der seit Langem verletzt fehlende Hamburger Alexander Zverev bleibt zum Saisonende auf Platz zwölf, wie aus der am Montag veröffentlichten Rangliste hervorgeht. Der 25-Jährige hat sein Comeback bei einem Showevent in Saudi-Arabien vom 8. bis 10. Dezember geplant. Auf dem Weg dorthin musste Zverev allerdings mit einem positiven Corona-Test den nächsten kleinen Rückschlag hinnehmen. dpa