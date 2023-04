Duell mit Brasilien: Siegemund hat wichtige Geheimtipps

Laura Siegemund in Aktion.

Laura Siegemund spielt im deutschen Tennis-Team dieses Mal eine ganz wichtige Rolle. Und das, obwohl sie erst einmal nur Ersatz ist.

Stuttgart - Sportlich wird Laura Siegemund beim Billie-Jean-King-Cup-Duell mit Brasilien erst einmal nur eine Nebenrolle spielen. Teamchef Rainer Schüttler setzt in Stuttgart am Freitag (16.00 Uhr) in den ersten beiden Einzeln auf Anna-Lena Friedsam und Tatjana Maria. Auch am Samstag dürfte Siegemund wohl nur im Doppel zum Einsatz kommen.

Und doch ist die 35-Jährige für Schüttler schon im Vorfeld von großem Wert. Denn niemand kennt die brasilianische Spitzenspielerin Beatriz Haddad Maia im deutschen Team so gut wie Siegemund. Noch beim WTA-Masters-Turnier in Indian Wells Mitte März spielte Siegemund mit Haddad Maia im Doppel zusammen und erreichte sogar das Finale.

„Ich habe in Indian Wells natürlich noch einmal ganz genau hingeschaut“, sagte Siegemund am Donnerstag. „Beatriz ist eine exzellente Spielerin, die im vergangenen Jahr eine ganz starke Saison gespielt hat“, sagte Siegemund. „Es wird für jede von uns eine große Aufgabe, gegen sie zu gewinnen.“

Doch mit den Geheimtipps von Siegemund soll das gelingen. Und sollte es am Ende auf das Doppel ankommen, dann kann die Schwäbin ihr Wissen sehr wahrscheinlich auch noch selbst auf dem Platz einbringen. Denn dafür dürfte die US-Open-Siegerin im Doppel 2020 gesetzt sein. Ebenso wie Haddad Maia bei den Brasilianerinnen. dpa