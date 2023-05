Erfolgsserie gerissen: Altmaier verpasst Halbfinale

Teilen

Verlor sein Viertelfinale gegen Borna Coric mit 0:2 in Sätzen: Daniel Altmaier. © Frank Molter/dpa/Archivbild

Die unerwartete Erfolgsserie von Tennisspieler Daniel Altmaier beim ATP-Turnier in Madrid ist gerissen.

Madrid - Der 24-Jährige aus Kempen musste sich in seinem Viertelfinalmatch am späten Mittwochabend dem an Nummer 17 gesetzten Kroaten Borna Coric mit 3:6, 3:6 geschlagen geben. Für den Weltranglisten-92. Altmaier war der Sprung unter die besten Acht dennoch der bislang größte Erfolg bei einer Masters-1000-Veranstaltung.

Der Warsteiner Jan-Lennard Struff kämpft am Donnerstag im Duell gegen den an Nummer vier gesetzten Griechen Stefanos Tsitsipas um den Halbfinaleinzug.

Am Dienstag war Olympiasieger Alexander Zverev im Achtelfinale gegen Spaniens Jungstar Carlos Alcaraz durch ein klares 1:6, 2:6 ausgeschieden. Alcaraz erreichte am Mittwoch durch einen Zweisatzsieg gegen den Russen Karen Chatschanow das Halbfinale und trifft dort auf Altmaier-Bezwinger Coric. dpa