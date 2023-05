Ex-Tennis-Ass (41) lüftet Baby-Geheimnis: „Ich kann aufhören, mich zu verstecken“

Von: Christoph Klaucke

Baby-News bei Serena Williams: Die ehemalige Tennisspielerin ist erneut schwanger. Auf einer Gala präsentiert sich Williams mit gewölbtem Bauch in engem Kleid.

New York – Serena Williams ist wieder schwanger. Der ehemalige Tennis-Superstar und ihr Ehemann Alexis Ohanian werden zum zweiten Mal Eltern. Williams präsentierte auf einer Gala in New York vor einem Millionen-Publikum im engen Kleid ihren Babybauch.

Serena Williams Geboren: 26. September 1981 (Alter 41 Jahre), Saginaw, Michigan, Vereinigte Staaten Ehepartner: Alexis Ohanian (verh. 2017) Kinder: Alexis Olympia Ohanian Jr. Grand-Slam-Siege (Einzel): 23

Serena Williams präsentiert auf Gala in New York ihren Babybauch

„Ich war so aufgeregt, als Anna Wintour uns drei zur Met Gala eingeladen hat“, schrieb Serena Williams auf Instagram. Zu dritt? Auf den Fotos ist neben der 23-maligen Grand-Slam-Siegerin einzig Ehemann und Reddit-Mitbegründer Alexis Ohanian zu sehen. Bei genauerer Betrachtung der Bilder fällt jedoch der gewölbte Babybauch der 41-Jährigen auf.

„Wir sind zu dritt hier, unser Neuzugang“, sagte Williams und lüftet ihr Baby-Geheimnis. „Es geht mir gut. Ich kann atmen und aufhören, mich zu verstecken.“ Auf einigen der Fotos hat sie ihre Hände so positioniert, dass diese ihren Babybauch unter dem schwarzen Kleid betonen.

Serena Williams präsentiert ihren Babybauch. © Serena Williams/Instagram

Serena Williams mit Babybauch auf Gala zu Ehren von Karl Lagerfeld

Zur berühmten Met Gala sind am Montagabend im Metropolitan Museum of Art Prominente aus der Welt der Mode, der Musik und des Sports zusammengekommen. Motto des Abends war die Würdigung des 2019 verstorbenen Modeschöpfers Karl Lagerfeld, entsprechend fiel bei den weiblichen Stars die Kleiderwahl aus, so auch bei Serena Williams.

Die ehemalige Tennis-Queen, die unter anderem siebenmal in Wimbledon gesiegt hat, trug auf dem roten Teppich ein enges schwarzes Gucci-Kleid. Auffällig: Die unzähligen silbernen Kristalle an Ärmeln und Säumen, eine riesige Perlen-Kette am Hals und ein silberner Perlen-Haarreif. Das Highlight ist jedoch der lange weiße Tüllrock von den Knien abwärts.

Die Amerikanerin hatte im vergangenen Jahr ihre außergewöhnliche Karriere beendet. Im September 2017 hatte sie ihre Tochter Olympia zur Welt gebracht, bei der Geburt kam es damals zu Komplikationen. Erst musste ein Not-Kaiserschnitt erfolgen, dann erlitt Williams eine Lungenembolie.

Nur sechs Monate später setzte sie ihre Karriere fort. Nun erwartet sie im Alter von 41 Jahren ihr zweites Kind. (ck/sid)