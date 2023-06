Ex-Tennis-Star platzt bei French Open der Kragen

Von: Jannek Ringen

Teilen

Bei den French Open kam es nach dem Match zwischen Aryna Sabalenka und Elina Svitolina zum Eklat. Die Ukrainerin verweigerte den Handschlag.

Paris – Dass der Sport durchaus politisch sein kann, hat sich bei den French Open gezeigt. Im Viertelfinale traf die Ukrainerin Elina Svitolina auf die Weißrussin Aryna Sabalenka. Nach dem Match kam es zu einer Szene, die besonders beim ehemaligen Tennisprofi Alex Dolgopolov für Aufregung sorgt.

French Open Kategorie: Grand Slam Austragungsort: Paris, Frankreich Erste Austragung: 1891

Svitolina unterliegt Sabalenka und verweigert den Handschlag

Die Weltranglistenzweite Sabalenka hatte ihre Kontrahentin aus der Ukraine in zwei Sätzen besiegt. Nach dem Sieg erwartete die Belarussin die geschlagene Svitolina am Netz. Sie wartete jedoch vergeblich.

Svitolina hatte in der Vergangenheit mehrfach betont, dass sie Gegnerinnen aus Russland und Belarus nach der Partie den Handschlag verweigern würde. Hintergrund ist der russische Angriffskrieg auf die Ukraine. „Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was sie erwartet hat – worauf sie gewartet hat, denn meine Aussagen über den Handschlag waren ziemlich klar“, schüttelte sie den Kopf.

Alex Dolgopolov kritisiert Aryna Sabalenka nach dem Viertelfinale. © IMAGO / Paul Zimmer; IMAGO / USA TODAY Network

Ex-Tennis-Star platzt bei French Open der Kragen

Svitolinas Landsmann, der ehemalige Tennis-Star Alex Dolgopolov, sprang seiner Kollegin zur Seite. „Das war so ekelhaft, wie es nur geht!“, kommentierte der 34-Jährige das Verhalten von Sabalenka. Sie galt bis vor kurzem als eine Bezugsperson von Lukaschenko, distanzierte sich jedoch vor dem Match vom Machthaber Belarus. Via Twitter nahm er kein Blatt vor den Mund.

„Während Russland mit Hilfe ihres Freundes, eines Mini-Diktators, einen Damm sprengt, steht die ‚Unsicher-auf-Pressekonferenzen-Kein-Kommentar-Dramaqueen‘ absichtlich am Netz und macht sich über alles lustig, was die Ukraine durchmacht“, polterte der wütende Ukrainer. Seine Empörung über das Verhalten der Belarussin schlug ganz schnell in Wut über.

Am Sonntag geht es für Sabalenka um den Finaleinzug

Nur acht Monate nach der Geburt ihrer ersten Tochter gelang Svitolina der Einzug in das Viertelfinale bei den French Open. Mit dieser Vorgeschichte und ihren Leistungen spielte sich die 28-Jährige in die Herzen des französischen Publikums.

Trotzdem musste sie sich gegen die starke Sabalenka geschlagen geben und verpasste damit den Einzug ins Halbfinale. Am Donnerstag steht die Belarussin im Halbfinale des Turniers und kämpft gegen Karolina Muchova um den Einzug ins Finale.