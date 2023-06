Frühere Nummer eins Wozniacki kündigt Comeback an

Caroline Wozniacki winkt den Fans vor ihrem Abschiedsspiel. Sie hat nun ihr Comeback angekündigt. © Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix Foto/AP/dpa

Caroline Wozniacki war einst die Beste der Tennis-Welt. Dann machte sie Schluss, ist jetzt zweifache Mutter - und nun will sie zurück und wieder Leistungssportlerin sein.

Kopenhagen - Die frühere Weltranglistenerste Caroline Wozniacki will auf die große Tennis-Bühne zurückkehren. Mehr als drei Jahre nach ihrem letzten Profi-Match bei den Australian Open 2020 kündigte die 32 Jahre alte Dänin ihr Comeback als aktive Tennisspielerin an.

Sie werde im August erst in Montreal aufschlagen und dann die US Open spielen, erzählte sie in einem Beitrag in der Zeitschrift „Vogue“. Danach habe sie einige Monate Zeit, um sich auf die Australian Open vorzubereiten. Auch die Olympischen Sommerspiele in Paris 2024 seien definitiv ein Ziel.

Wozniacki gibts sich angriffslustig

„In den vergangenen drei Jahren weg vom Spiel konnte ich die verlorene Zeit mit meiner Familie nachholen, ich bin Mutter geworden und habe jetzt zwei wunderschöne Kinder, für die ich so dankbar bin“, schrieb Wozniacki begleitend dazu auf Instagram. „Aber ich habe immer noch Ziele, die ich erreichen möchte. Ich möchte meinen Kindern zeigen, dass man seine Träume verwirklichen kann, unabhängig von Alter oder Rolle.“ Als Familie hätten sie beschlossen, dass es der richtige Zeitpunkt für ein Comeback sei.

Wozniacki gilt als einer der größten Sportstars, die Dänemark jemals hervorgebracht hat. Sie hatte ihren Abschied vom Tennissport im April 2022 mit einem Abschieds-Showmatch gegen Angelique Kerber in Kopenhagen besiegelt. Die Dänin stand in ihrer Karriere insgesamt 71 Wochen lang an der Spitze der Damen-Weltrangliste, in Australien konnte sie 2018 ihren bislang einzigen Grand-Slam-Sieg feiern.

In der „Vogue“ machte sie klar, dass gerne noch weitere Grand-Slam-Titel hinzukommen können. „Kann ich die US Open gewinnen? Ich glaube schon. Kann ich die Australian Open gewinnen? Ich glaube schon. Darum mache ich das“, sagte sie. dpa