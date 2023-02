Frühes Aus für Otte und Altmaier in Delray Beach

Schied in früh aus Delray Beach: Oscar Otte. © Harald Tittel/dpa

Die Tennisprofi Oscar Otte und Daniel Altmaier sind beim ATP-Turnier in Delray Beach bereits in der ersten Runde ausgeschieden.

Delray Beach - Der 29 Jahre alte Otte verlor sein Auftaktmatch gegen den an Nummer fünf gesetzten Japaner Yoshihito Nishioka am Montag (Ortszeit) 3:6, 6:0, 4:6. Die Niederlage des Weltranglisten-80. stand nach knapp zwei Stunden Spielzeit fest.

Am Dienstag verlor Ottes Davis-Cup-Teamkollege Daniel Altmaier ebenfalls in der ersten Runde. Der Spieler aus Kempen scheiterte am Franzosen Adrian Mannarino, der 4:6, 6:3, 6:4 gewann. Das Turnier im US-Bundesstaat Florida ist mit knapp 720.000 Dollar dotiert. dpa