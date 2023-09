Film über Steffi Graf und Andre Agassi: Bekannte Stars schlüpfen in Rollen der Tennis-Legenden

Von: Melanie Gottschalk

Die Liebe zwischen den Tennis-Legenden Andre Agassi und Steffi Graf wird verfilmt. Anna Lena Klenke und Toby Sebastian werden das Paar verkörpern. © Montage: Gartner/ZUMA Wire/Imago

Die Liebesgeschichte des Tennis-Paares Andre Agassi und Steffi Graf wird verfilmt. Die Dreharbeiten sind jedoch streng geheim.

München – Steffi Graf ist wohl eine der bekanntesten deutschen Sportlerinnen aller Zeiten. In den 1980er Jahren entfachte sie in Deutschland gemeinsam mit Boris Becker einen regelrechten Tennis-Boom und wurde zum gefeierten Star.

Ihre Bilanz spricht dabei für sich: 22 Grand-Slam-Titel konnte sie während ihrer Karriere gewinnen, insgesamt stehen 107 Einzeltitel zu Buche. Tennis-Geschichte schrieb sie dann 1988, als ihr als bisher einzige Person jemals der Golden Slam gelang. Sie gewann in diesem Jahr alle vier Grand-Slam-Titel sowie die Goldmedaille bei den Olympischen Spielen in Seoul. Darüber hinaus stand sie 377 Wochen auf Platz 1 der Weltrangliste.

Stefanie „Steffi“ Graf Geboren am: 14. Juni 1969 (Alter 54 Jahre), Mannheim Disziplin: Tennis Grand-Slam-Siege: 22

Graf und Agassi ziehen sich nach Karriereende komplett aus der Öffentlichkeit zurück

Nicht weniger bekannt ist Grafs Ehemann Andre Agassi, der selbst einer der besten Tennisspieler seiner Zeit war. In seiner rund 20 Jahre andauernden Profi-Karriere gewann er insgesamt 60 Einzeltitel, davon acht Grand Slams sowie 1996 in Atlanta Olympisches Gold im Einzel.

1999 funkte es zwischen den beiden Tennis-Legenden, 2001 läuteten die Hochzeitsglocken. Nach ihren Karriereende zogen sie sich komplett aus der Öffentlichkeit zurück und tauschten die großen Tennis-Courts dieser Welt gegen ein privates Leben in Las Vegas ein. Auch ihre Kinder tauchen selten in der Öffentlichkeit auf, ihr gemeinsamer Sohn teilte kürzlich aber eine ganz private Aufnahme. Ihre Liebesgeschichte soll ferner nun noch einmal groß inszeniert werden – in einem Film.

Bekannte Schauspieler übernehmen die Rollen von Graf und Agassi

Denn wie die Bild-Zeitung erfahren haben will, laufen aktuell die Dreharbeiten zu dem Film „A Perfect Match“ (auf Deutsch: „Ein perfektes Paar“). Alles ist noch streng geheim, der Streifen soll aber offenbar die Liebesgeschichte eines Paares erzählen, mit dem niemand gerechnet hatte – der Sport wird ebenfalls seinen Platz finden.

Verkörpert werden Agassi und Graf wohl von zwei bekannten Schauspielern. Die Deutsche Anna Lena Klenke, die unter anderem in den „Fack ju Göhte“-Filmen mitspielte, wird dabei die Rolle der „Gräfin“ übernehmen, während Agassi vom Briten Toby Sebastian gespielt wird. Der 31-Jährige wirkte unter anderem in der Serie „Game of Thrones“ mit. Fans des Paares werden sich aber noch einen Moment gedulden müssen, denn laut Bild soll der Film erst 2024 über Prime Video von Amazon verfügbar sein. Nach Informationen des Blattes sind Graf und Agassi über den Streifen informiert worden, wirken aber selbst nicht daran mit. (msb)