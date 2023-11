Hamburger Damen-Tennis-Turnier zieht um

Noma Noha Akugue stand im vergangenen Sommer in Rothenbaum im Endspiel - 2024 wird das Turnier im Hamburger Stadtpark ausgetragen. © Frank Molter/dpa

Stadtpark statt Rothenbaum: Das Hamburger Tennis-Turnier der Damen wird 2024 nicht mehr dort ausgetragen, wo die Herren spielen.

Hamburg - Nach der Zerschlagung des kombinierten ATP- und WTA-Turniers wird das Hamburger Damen-Tennisturnier 2024 nicht mehr am Rothenbaum ausgetragen.

Das Damen-Event werde im kommenden Jahr im Hamburger Stadtpark auf der Anlage des THC von Horn und Hamm stattfinden, teilten die Veranstalter am Sonntag mit. 2022 und 2023 spielten Damen und Herren als kombinierte Veranstaltung am Rothenbaum beim Club an der Alster.

Der Deutsche Tennis Bund hatte im vergangenen Jahr das Herren-Turnier vor allem aus finanziellen Gründen an die Agentur Tennium mit Sitz in Spanien vergeben. Das Damen-Event ist in den Händen von Turnierdirektorin Sandra Reichel, die 2021 Hamburg wieder zu einem Damen-Turnierort gemacht hatte.

Das 250er WTA-Turnier, bei dem das deutsche Talent Noma Noha Akugue im vergangenen Sommer überraschend im Endspiel gestanden hatte, soll zwischen dem 15. und 26. Juli 2024 und damit zwischen Wimbledon und den Olympischen Spielen in Paris ausgetragen werden. Der genaue Zeitpunkt steht noch nicht fest. Für den kleineren, provisorischen Centre Court im Stadtpark ist eine Kapazität von rund 2000 Besuchern geplant. dpa