„Hey Jude“: Tennis-Star Alcaraz jubelt im Bellingham-Stil

Carlos Alcaraz jubelt nach seinem Sieg gegen Alexander Zverev im Bellingham-Stil. © Frank Franklin II/AP

Nach seinem Viertelfinalsieg über Alexander Zverev bei den US Open breitete Carlos Alcaraz seine Arme aus und öffnete die Handflächen nach oben.

New York - Mit seinem Jubel schickte der spanische Tennisstar einen Gruß an den früheren Bundesligaprofi Jude Bellingham, der inzwischen für Real Madrid seine Tore auf diese Weise feiert. „Hey Jude“, schrieb der 20-Jährige bei X, vormals Twitter, an den gleichaltrigen Briten.

„Was für eine Maschine“, antwortete Bellingham auf x und drückte damit seine Bewunderung über die sportliche Leistung von Alcaraz aus. „Mach weiter, Kumpel“, ergänzte der Fußballer mit Blick auf die mögliche Titelverteidigung des Spaniers in New York und setzte einen Pokal dazu.

„Ich bin wirklich glücklich, ihn für Real Madrid spielen zu sehen. Er ist so ein großartiger, talentierter Spieler, einer der besten der Welt“, hatte Real-Fan Alcaraz zuletzt beim Grand-Slam-Turnier in New York gesagt. „Ich bin sicher, dass er der beste Spieler der Welt auf dieser Position sein wird. Ich bin wirklich, wirklich froh, ihn im Team zu haben.“ Er habe sich bereits mit dem früheren Mittelfeldspieler von Borussia Dortmund unterhalten. „Er ist so eine großartige Person.“ dpa