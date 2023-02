Seltene Einblicke: Sohn von Steffi Graf und Andre Agassi zeigt sich mit seiner Freundin

Jaden Agassi, der Sohn von Steffi Graf und Andre Agassi, gibt nicht viel von sich preis. Nun zeigte sich der 21-Jährige erstmals mit seiner Partnerin.

Los Angeles – Steffi Graf ist eine der erfolgreichsten deutschen Sportlerinnen, zwischen 1987 und 1999 gewann sie 22 Grand-Slam-Titel und holte zudem Olympia-Gold. Die 53-Jährige lebt seit Jahren mit ihrem Ehemann Andre Agassi, der während seiner Zeit als Tennis-Star ebenfalls alle Grand-Slam-Titel holen konnte, in den USA. Dort wachsen auch ihre zwei gemeinsamen Kinder wuchsen in den Vereinigten Staaten auf, Sohn Jaden ist sogar ebenfalls Sportler. Kürzlich sorgte der 21-Jährige für Aufsehen, als er erstmals ein Foto mit seiner Freundin teilte.

Jaden Agassi Geboren: 26. Oktober 2001 in Las Vegas Eltern: Steffi Graf, Andre Agassi Beruf: Baseball-Profi Team: USC Trojans Baseball

Steffi Grad: Ihr Sohn Jaden Agassi zeigt erstmals seine Freundin auf Instagram

Dass Jaden Agassi aufgrund seiner Eltern gute Voraussetzungen für eine Sportlerkarriere hat, ist aus genetischer Sicht wohl unbestritten. Der Sohn der beiden ehemaligen Tennis-Stars galt lange als großes Baseball-Talent in seiner Heimat und erhielt 2019 ein Sportstipendium an der University of Southern California. Aktuell spielt der in Las Vegas geborene Agassi für die USC Trojans, die Baseballmannschaft seiner Uni, auf der Position des Pitchers.

Auf seinen Social-Media-Auftritten zeigt sich Agassi Junior beinahe immer in Baseball-Montor, wie ein richtiger Sportler eben. Neulich postete er jedoch ein Bild, das so gar nicht zu den bisherigen Beiträgen passte. Agassi teilte in seiner Instagram-Story einen privaten Schnappschuss, ein gemeinsames Foto mit seiner bis dahin unbekannten Freundin.

Jaden Agassi zeigt sich mit seiner Freundin – seine Eltern legen Wert auf Privatsphäre

„Miss you“ („Ich vermisse dich“), schrieb der Graf-Sohn zu dem Bild, auf dem er und seine Freundin Catherine Holt vor einem Spiegel auf einem Bett sitzen. Agassi verlinkte seine Partnerin, die ihrer Instagram-Bio zufolge ebenfalls aus Las Vegas stammt oder dort wohnt, außerdem in der Story. Das Bild versah Jaden im Übrigen mit drei Herz-Emojis.

Über den 21 Jahre alten Agassi ist nicht viel bekannt, weshalb das gemeinsame Foto mit seiner Herzensdame bei den Fans für viel Beachtung sorgte. Auch Steffi Graf und Andre Agassi genießen ihre Zweisamkeit am liebsten fernab von der Öffentlichkeit, Privatsphäre scheint ihrem Nachwuchs ebenfalls sehr wichtig zu sein.

Jaden Agassi, der Sohn von Steffi Graf, zeigte sich kürzlich mit seiner Freundin Catherine. © Screenshot Instagram (@jadenagassi)

Jaden Agassi: Seine 19-jährige Schwester Jaz Elle Agassi ist ebenfalls sportlich Aktiv

Auch Jadens zwei Jahre jüngere Schwester Jaz Elle teilt in den sozialen Medien nicht besonders viel, und schon gar nichts Persönliches. Meist postet die 19-Jährige Bilder von sich beim Snowboarden in Schneelandschaften und lässt sich mit ihren Freundinnen ablichten. Einen Freund hat sie ihrem Instagram-Profil nach zu urteilen jedoch nicht. (ajr)