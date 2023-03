Frisch verliebt: Sohn von Kult-Tennisspieler mit GNTM-Gewinnerin Stefanie Giesinger zusammen

Teilen

Stefanie Giesinger hat einen neuen Freund. Jeremy, der Sohn von Kult-Tennisspieler Carl-Uwe „Charly“ Steeb, ist der Glückliche.

München – Deutschland brachte in den vergangenen Jahrzehnten viele bekannte Tennis-Stars heraus. Heutzutage liegt der Fokus oftmals auf ihren Kindern, die teilweise ebenfalls das Promileben mit ihren Partnern und Partnerinnen genießen. So ist Boris Beckers Sohn Noah mit dem Model Dania Macias liiert, Steffi Grafs Sohn Jaden präsentierte zuletzt ebenfalls seine neue Liebe. Auch Carl-Uwe „Charly“ Steeb hat zwei Söhne, einer von ihnen verliebte sich nun in die GNTM-Gewinnerin Stefanie Giesinger.

Stefanie Giesinger: GNTM-Gewinnerin mit Sohn von Carl-Uwe „Charly“ Steeb zusammen

Der 55-jährige Steeb war von 1986 bis 1996 Profi und wurde besonders als zweiter Einzelspieler der deutschen Davis-Cup-Mannschaft bekannt. Zwischen 1989 und 1995 gewann er drei Einzeltitel, zu einem großen Grand-Slam- oder ATP-Erfolg reichte es allerdings nie. Dennoch stand der Aalener im Jahr 1990 auf Platz 14 der Herren-Weltrangliste.

Seine Söhne Luke und Jeremy verfolgen hingegen keine Tenniskarrieren. Einem Bericht von Bild zufolge ist Jeremy, der jüngere, als Start-up-Gründer sowie Unternehmensberater tätig – und das mit Erfolg. Ebenfalls steil bergaus läuft es beim 23-Jährigen in der Liebe, seit Sommer ist er dem Bericht nach mit dem Model Stefanie Giesinger liiert.

Stefanie Giesinger und Jeremy Steeb sind seit kurzem ein Paar. © Screenshot Instagtram (@jeremysteeb)/APress/imago

Jeremy Steeb: Sohn von Ex-Tennisspieler mit Stefanie Giesinger liiert

Die Gewinnerin der neunten Staffel von Germany‘s Next Topmodel hatte erst im Oktober die Trennung von ihrem langjährigen Freund Marcus Butler bekannt gegeben, sieben Jahre waren der Influencer und das 26-jährige Model ein Paar. Doch nun hat sich Giesinger offenbar neu verliebt, auch wenn es noch kein „offizielles“ Statement oder Liebes-Foto der beiden gibt.

Die beiden wurden jedoch am Mittwoch von Fotografen beim gemeinsamen Essen im Münchener Edelhotel „Mandarin Oriental“ abgelichtet, wo Star-Koch Nobu Matsuhisa zum Dinner auftischte. Giesinger lächelte dabei zufrieden in die Kamera, künftig werden die beiden wohl öfter auf gemeinsamen Fotos zu sehen sein.

GNTM: Vom Laufstegmodel zur Backshop-Betreiberin: Das wurde aus den ehemaligen Siegerinnen Fotostrecke ansehen

Stefanie Giesinger und Jeremy Steeb waren schon gemeinsam auf Bali

Giesinger und Steeb sollen sich bereits im letzten Jahr kennengelernt haben, im Sommer näherten sich die beiden Promis schließlich an. Wie Bild außerdem schreibt, sollen die beiden im Januar sogar einen Trip ins indonesische Bali unternommen haben. Giesinger hatte ihren neuen Freund schon damals in ihren Instagram-Storys erwähnt, was ihren treuesten Anhängern selbstverständlich auffiel. Nun haben sie Gewissheit. (tz)