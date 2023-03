Kasachin Rybakina gewinnt Turnier in Indian Wells

Elena Rybakina jubelt nach ihrem Sieg. © Mark J. Terrill/AP

Wimbledon-Siegerin Jelena Rybakina hat sich beim Tennis-Turnier in Indian Wells für die Final-Niederlage bei den Australian Open gegen die Belarussin Aryna Sabalenka revanchiert. Die Kasachin gewann am Sonntag das Endspiel des mit 8,8 Millionen US-Dollar dotierten Hartplatz-Turniers in Kalifornien mit 7:6 (13:11) und 6:4. Für die 23-jährige gebürtige Russin Rybakina, die seit 2018 für Kasachstan spielt, war es der erste Sieg bei einem Masters-Turnier.

Indian Wells - Zu Beginn des Jahres hatte sie das Finale des Grand-Slam-Turniers in Melbourne gegen Sabalenka verloren. dpa