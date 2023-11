Kerber über Comeback: „Größte Herausforderung“ der Karriere

Ein Dreivierteljahr nach der Geburt ihres Kindes arbeitet Angelique Kerber derzeit intensiv an ihrer Rückkehr auf den Tennisplatz. © Sven Hoppe/dpa

Ein Dreivierteljahr nach der Geburt ihres Kindes arbeitet Angelique Kerber derzeit intensiv an ihrer Rückkehr auf den Tennisplatz. Hohe Ziele steckt sich die 35-Jährige vorerst nicht.

Bad Homburg - Tennis-Ass Angelique Kerber sieht ihr bevorstehendes Comeback nach eineinhalbjähriger Babypause als die wahrscheinlich „größte Herausforderung in meiner Karriere“ an.

Sie wisse, dass es „ein langer Weg ist und ich dafür Geduld brauche, was nicht unbedingt zu meinen Stärken gehört“, sagte die 35-Jährige in auf der Homepage des WTA-Turniers in Bad Homburg veröffentlichten Interview. Kerber ist Turnierbotschafterin der Veranstaltung, die im Juni 2024 zum vierten Mal ausgetragen wird.

Kerber, die 2016 bei den Australian Open und US Open sowie 2018 in Wimbledon triumphiert hatte, pausiert seit Sommer 2022. In diesem Februar war sie erstmals Mutter geworden. Seit einigen Wochen arbeitet die langjährige Topspielerin intensiv an ihrer Rückkehr auf den Court.

Rückkehr Anfang Januar

„Die Liebe zum Tennis ist etwas, was mich immer motiviert hat. Das ist mein Ansporn, daran hat sich nichts geändert. Und auch der Grund, warum ich zurückkommen möchte – um wieder das Gefühl auf dem Platz zu haben, mit all den Emotionen und Fans im Stadion“, sagte sie.

Ihre erste Turnierteilnahme hat Kerber für Anfang Januar beim United Cup in Perth geplant, ehe bei den Australian Open das erste Highlight des Jahres ansteht. Ihre sportlichen Erwartungen an die ersten Auftritte sind jedoch eher gering.

„Natürlich muss ich realistisch sein und mir die Zeit geben, nach der langen Pause ohne Matches wieder reinzukommen. Bei meiner Rückkehr wird sicherlich vieles anders sein, nicht zuletzt durch meine Rolle als Mutter. Aber ich will alles versuchen und die Herausforderung annehmen“, sagte Kerber. dpa