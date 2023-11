Kerbers Comeback-Vorbereitungen laufen planmäßig

Teilen

Die Comeback-Vorbereitungen von Tennisspielerin Angelique Kerber laufen planmäßig. © Sven Hoppe/dpa

Angelique Kerber ist bei den Vorbereitungen auf das Comeback im Profitennis nach der Baby-Pause im Soll. Es laufe nach Plan, der Start bei den Australien Open im Januar ist das Ziel.

Frankfurt - Tennisspielerin Angelique Kerber sieht sich bei ihrem geplanten Comeback nach der Geburt ihres Kindes auf dem richtigen Weg.

„Es läuft alles nach Plan“, sagte die 35-Jährige beim Deutschen Sportpresseball in Frankfurt. Das erste große Ziel sind die Australien Open Anfang Januar in Melbourne. Als Vorbereitung darauf hat sie für den United Cup in Perth gemeldet.

„Ich habe noch ein paar Wochen Zeit, bis es nach Australien geht. Jetzt geht es im Training besonders darum, um Punkte zu spielen, um Matchpraxis zu bekommen“, sagte Kerber, die aber auch zugab: „Natürlich ist es ein Kaltstart für mich. Ich habe noch nie eine so lange Pause gemacht. Die Herausforderung nehme ich an und freue mich auch.“

Ein sehr spannendes Jahr

Kerbers Pause hat im Sommer 2022 begonnen, Ende Februar war sie erstmals Mutter geworden. Trotz dieser kurzen Vorbereitung wollte sie unbedingt wieder auf den Tennisplatz zurückkehren. „Ich liebe den Sport und ich habe ihn sehr vermisst“, erklärte sie.

Höhepunkte ihrer bisherigen Karriere waren die Siege bei den Australian Open und den US Open 2016 sowie in Wimbledon 2018. Im nächsten Jahr gebe es nicht nur die vier Grand-Slam-Turniere, sondern auch die Olympischen Spiele in Paris. „Das wird ein sehr spannendes Jahr“, meinte die Olympia-Zweite von 2016.Reizen würde Kerber auch, wieder mit der deutschen Tennis-Mannschaft am Billie Jean King Cup, dem früheren FedCup, teilzunehmen. Das deutsche Damen-Team wird in der kommenden Woche als Außenseiter in der Finalrunde des Mannschafts-Wettbewerbs antreten. „Ich drücke ihnen die Daumen, wünsche ihnen alles Gute und eine Sensation.“ dpa