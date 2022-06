Kohlmann hofft auf Rückkehr von Tennisprofi Zverev im Spätsommer

Teilen

Tennis-Profi Alexander Zverev wurde wegen einer Verletzung am Sprunggelenk operiert. © IMAGO/MAO / Panoramic

Die Hoffnung auf eine Rückkehr im Spätsommer des verletzten Tennisprofis Alexander Zverev besteht noch bei dem Teamchef Michael Kohlmann.

München - Der deutsche Davis-Cup-Teamchef Michael Kohlmann hofft auf eine Rückkehr des verletzten Alexander Zverev auf den Tennisplatz noch im Spätsommer. Die deutsche Nummer eins war am Dienstag in München am rechten Sprunggelenk operiert worden. Im Halbfinale der French Open gegen den Spanier Rafael Nadal war Zverev am vergangenen Freitag heftig umgeknickt und musste aufgeben. Bei der Untersuchung in Deutschland wurde seinen Angaben zufolge festgestellt, dass alle drei seitlichen Bänder im Sprunggelenk gerissen waren.

Ein Start beim nächsten Grand-Slam-Turnier in Wimbledon ab dem 27. Juni ist ausgeschlossen. Die US Open in New York dauern vom 29. August bis zum 11. September, in der Woche danach steht für das deutsche Davis-Cup-Team in Hamburg die Gruppenphase des Mannschaftswettbewerbs an.

«Ich glaube, dass es eng werden könnte. Aber ich hoffe für ihn beziehungsweise auch für uns, dass er schon bei den US Open wieder fit ist», sagte Kohlmann der Deutschen Presse-Agentur am Mittwoch. Deutsche Davis-Cup-Gegner in Zverevs Geburtsstadt sind Frankreich, Belgien und Australien. Die beiden besten Teams erreichen das Viertelfinale. Die Endrunde findet Ende November in Malaga statt. (dpa)