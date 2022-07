Lys macht in Lausanne Duell mit Niemeier perfekt

Erreichte in Lausanne die nächste Runde: Jule Niemeier. © Bernd Thissen/dpa

Tennis-Nachwuchshoffnung Eva Lys hat beim WTA-Turnier in Lausanne das Achtelfinale erreicht und damit ein Duell mit Wimbledon-Überraschung Jule Niemeier perfekt gemacht.

Lausanne - Die 20 Jahre alte deutsche Meisterin gewann ihre Auftaktpartie gegen die Russin Warwara Gratschewa mit 7:5, 6:4, nachdem sie sich erst über die Qualifikation ins Hauptfeld gekämpft hatte. Niemeier, die in Wimbledon das Viertelfinale erreicht und dort gegen Tatjana Maria verloren hatte, hatte sich bereits am Montag gegen die Schweizerin Ylena In-Albon mit 7:5, 6:7 (3:7), 6:3 durchgesetzt.

Ausgeschieden ist dagegen Tamara Korpatsch. Die 27-Jährige aus Kaltenkirchen verlor bei der mit 251.750 Dollar dotierten Sandplatz-Veranstaltung gegen die an Nummer drei gesetzte Irina-Camelia Begu aus Rumänien mit 4:6, 2:6. Korpatsch war nach dem Rasen-Klassiker in Wimbledon positiv auf das Coronavirus getestet worden und hatte ihren Start beim Turnier im französischen Contrexeville in der vergangenen Woche absagen müssen. dpa