Nach US-Open-Sieg über Zverev: Alcaraz jubelt wie Bellingham – Real-Star reagiert

Von: Marcel Schwenk

Carlos Alcaraz bejubelt seinen Viertelfinal-Sieg über Alexander Zverev bei den US Open mit der Pose von Jude Bellingham. Der Real-Star antwortet.

New York – Carlos Alcaraz wurde seiner Favoritenrolle im Viertelfinal-Duell der US Open mit Alexander Zverev gerecht. In drei Sätzen bezwang der Titelverteidiger die deutsche Nummer eins (6:3, 6:2, 6:4), der gebürtige Hamburger hatte allerdings auch mit körperlichen Beschwerden zu kämpfen.

Carlos Alcaraz Geboren: 5. Mai 2003 (Alter 20 Jahre) in El Palmar Profidebüt: 2018 Aktuelle Platzierung in der Weltrangliste: 1 Größte Erfolge: 1x US-Open-Sieger (2022), 1x Wimbledon-Sieger (2023)

Nach Viertelfinal-Duell bei US-Open: Alcaraz mit warmen Worten für Zverev

„Ich habe eine Beule am Bein, das deutet auf einen Riss hin“, so Zverev nach der Partie, während der er sich auch am Oberschenkel behandeln ließ. Während Alcaraz im vorherigen Achtelfinale wenig Mühe hatte, musste Zverev in einem Marathon-Spiel gegen Jannik Sinner, das durch skandalöse Zwischenrufen eines Zuschauers gestört wurde, über die volle Distanz gehen. Gut möglich, dass er dieser Anstrengung gegen den 20-Jährigen Tribut zollen musste.

Nichtsdestotrotz hatte Alcaraz nach dem rund zweieinhalb-stündigen Match Lob für seinen Kontrahenten übrig. „Er hat so hart gearbeitet, um zurückzukommen. Wir sind sehr, sehr glücklich, dass er wieder hier ist“, so der Spanier. Im vergangenen Jahr hatte Zverev die US Open noch verpasst, nachdem er sich bei den French Open eine schwerwiegende Knöchelverletzung zugezogen hatte und erst in diesem Jahr sein Comeback feierte.

Real-Fan Carlos Alcaraz (li.) jubelte nach seinem US-Open-Sieg über Alexander Zverev wie Jude Bellingham (re.). © Imago Images / ABACAPRESS; Imago Images / Marco Canoniero

US-Open: Alcaraz jubelt nach Viertelfinal-Sieg über Zverev wie Real-Star Bellingham

Durch den Viertelfinal-Einzug wird der 26-Jährige wieder in die Top 10 der Weltrangliste zurückkehren, was trotz des Ausscheidens ein Grund zum Jubeln sein dürfte. Apropos jubeln: Das tat auch Alcaraz nach seinem Sieg gegen Zverev – und zwar wie Real-Star Jude Bellingham. Mit ausgebreiteten Armen und gen Himmel gerichtetem Blick genoss er den Moment im New Yorker Arthur Ashe Stadium.

Im Anschluss setzte er auch einen Post auf der Plattform X (ehemals Twitter) ab. So teilte er einen Schnappschuss der Pose, schrieb dazu „Hey Jude“ und markierte den ehemaligen Profi von Borussia Dortmund. Eine Antwort folgte wenige Stunden später, Bellingham zollte der Leistung des Tennis-Profis Respekt. „Was für eine Maschine“, kommentierte der Engländer seinen Re-Post auf Spanisch und ergänzte auf Englisch: „Weiter so, Kumpel.“

US Open: Real-Fan Alcaraz „glücklich“, dass Bellingham in Madrid spielt

Ein Zufall ist der Real-Bezug beim Jubel keinesfalls, schließlich ist Alcaraz bekennender Fan der „Königlichen“ und des Nationalspielers. „Ich bin glücklich, dass er bei Real spielt. Er ist so ein toller, talentierter Spieler, einer der besten Welt“, so Alcaraz nach seinem Zweitrunden-Match vor wenigen Tagen und fügte hinzu: „Ich spreche manchmal mit ihm, er ist eine tolle Person.“

Und bei beiden läuft es aktuell rund. Alcaraz trifft im US-Open-Halbfinale nun auf Daniil Medwedew, Bellingham überzeugt seit seinem Wechsel vom BVB in die spanische Hauptstadt auf ganzer Linie. An sechs von acht Liga-Treffern war er direkt beteiligt und hat somit maßgeblichen Anteil daran, dass Real nach vier Spieltagen von der Tabellenspitze grüßt. (masc)