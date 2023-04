Maria erreicht zweite Runde bei WTA-Turnier in Madrid

Teilen

Tennisspielerin Tatjana Maria erreichte in Madrid die zweite Runde. © Marijan Murat/dpa

Nach Jule Niemeier hat auch Tatjana Maria ihre Erstrunden-Partie beim Tennis-Turnier in Madrid klar gewonnen. Die 35-Jährige bezwang Alexandra Eala von den Philippinen in 70 Minuten mit 6:1, 6:1 und bestätigte ihre gute Form.

Madrid - In der zweiten Runde bei der Sandplatz-Veranstaltung trifft sie auf die an Nummer 28 gesetzte Amerikanerin Bernarda Pera. Vor zweieinhalb Wochen hatte Maria das Turnier in Bogotá gewonnen.

Am Dienstag war Niemeier mit 6:4, 6:2 gegen Wang Xinyu aus China in das Turnier gestartet. Als dritte deutsche Spielerin im Hauptfeld trifft Laura Siegemund, die sich durch die Qualifikation gekämpft hatte, auf Nadia Podoroska aus Argentinien. dpa