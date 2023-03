Maria in zweiter Runde in Indian Wells - Niemeier verliert

Tatjana Maria spielt einen Ball. © Maximilian Haupt/dpa

Tatjana Maria hat beim Masters in Indian Wells im Gegensatz zu Jule Niemeier die zweite Runde erreicht. Maria gewann ihr Erstrunden-Duell mit Jasmine Paolini aus Italien am Donnerstag souverän 7:5, 6:1. Die 35-Jährige trifft als nächstes auf die an Nummer acht gesetzte Russin Daria Kasatkina.

Indian Wells - Auf Rang 70 der Weltrangliste ist Maria derzeit die deutsche Nummer eins vor Niemeier, die auch bei dem mit 8,8 Millionen US-Dollar dotierten Hartplatzturnier in Kalifornien nicht aus ihrer Ergebniskrise herausfand. Gegen Katerina Siniakova aus Tschechien lieferte sich die 23 Jahre alte Dortmunderin harte Kämpfe um jeden Punkt und unterlag 5:7, 4:6. Niemeier steht in der WTA-Rangliste auf Position 72. dpa