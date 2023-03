Medwedew und Tiafoe im Halbfinale von Indian Wells

Baut seine Siegesserie weiter aus: Russlands Daniil Medwedew. © Mark J. Terrill/AP

Einen Tag nach seinem Achtelfinal-Erfolg gegen Olympiasieger Alexander Zverev hat Daniil Medwedew seine Siegesserie auf 18 Partien ausgebaut.

Indian Wells - Beim Masters in Indian Wells gewann der Russe am Mittwoch (Ortszeit) sein Viertelfinale gegen den Spanier Alejandro Davidovich Fokina 6:3, 7:5 und steht nun im Halbfinale. Medwedew hat seit seinem Aus bei den Australian Open nicht mehr verloren und 23 von 25 Tennis-Matches in diesem Jahr gewonnen. Auf dem Weg ins Finale muss er nun gegen den Amerikaner Frances Tiafoe antreten, der erstmals bei einem Masters-Wettbewerb auf der ATP-Tour ins Halbfinale einzog. Er gewann 6:4, 6:4 gegen den Briten Cameron Norrie. dpa